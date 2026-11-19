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Τουρκικό δικαστήριο επικύρωσε την ακύρωση του πτυχίου του φυλακισμένου δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.



Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για μια απόφαση η οποία επί της ουσίας εμποδίζει τον Τούρκο πολιτικό και επιχειρηματία να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2028.

Απερρίφθη η έφεση του Εκρέμ Ιμάμογλου

Το 8ο Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε την έφεση που καταθέσει οι δικηγόροι του Ιμάμογλου κατά της ακύρωσης του πανεπιστημιακού πτυχίου του.

Σύμφωνα με την τουρκική νομοθεσία, η απόφαση αυτή στερεί από το μέλος της παράταξης Νέο Κόμμα, μία από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να έχει το δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα στην επόμενη εκλογική διαδικασία.

iefimerida.gr