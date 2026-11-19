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Το μη επανδρωμένο μαχητικό αεροσκάφος KIZILELMA («Κόκκινο μήλο»), που αναπτύσσει η τουρκική εταιρεία Baykar, ολοκλήρωσε το στάδιο των δοκιμών και εντάχθηκε επίσημα στο οπλοστάσιο της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι τρεις πρώτες μονάδες παραδόθηκαν στην Τουρκική Πολεμική Αεροπορία, εξέλιξη που σχολίασε και ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα, κατά την οποία ένα μεγάλο όνειρο έγινε πραγματικότητα», είπε σε δήλωσή του.

Bugün bir büyük hayalin gerçeğe dönüştüğü tarihî bir gün…



Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağımız; yıllar süren çalışmaların, büyük emeklerin sonunda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine alındı.



Bayraktar Kızılelma ile şanlı ordumuzun zaferden zafere koşacağına… pic.twitter.com/ZZ3nsE8HFr — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 19, 2026

Πρόσθεσε ότι το μη επανδρωμένο μαχητικό εντάχθηκε μετά από χρόνια εργασίας και τεράστιας προσπάθειας.

Επισήμανε ακόμη ότι «με το KIZILELNA, ο ένδοξος στρατός μας θα πηγαίνει από νίκη σε νίκη, και εύχομαι σε αυτό το περήφανο επίτευγμα κάθε επιτυχία και καλή τύχη».

Τα χαρακτηριστικά του KIZILELMA

Οι Τούρκοι, όπως αναφέρουν τα σχετικά δημοσιεύματα, επενδύουν πολλά το KIZILELMA, λέγοντας ότι θα φέρει επανάσταση στο πεδίο της μάχης. Είναι φτιαγμένο για να απογειώνεται από διαδρόμους με μικρό μήκος, όπως αυτόν στο μίνι αεροπλανοφόρο «Anadolu». Θέλουν ακόμη να δώσουν στο drone τη δυνατότητα να διεξάγει μάχες στον αέρα με επανδρωμένα αεροσκάφη ενώ θα εξοπλίζεται με πυραύλους και οπλικά συστήματα τουρκικής κατασκευής.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι η χαμηλή «υπογραφή» στα ραντάρ, παρά το μεγάλο μέγεθός του. Κατά την απογείωση θα έχει βάρος έως 6 τόνους, από τους οποίους 1,5 τόνος θα είναι το φορτίο σε οπλικά συστήματα. Τέλος, θα έχει ραντάρ τεχνολογίας AESA το οποίο θα του δίνει μια πολύ καλή εικόνα για όσα συμβαίνουν στον αέρα και στη στεριά.

Το KIZILELMA θα μπορεί να πετά σε ύψος 35.000 με 45.000 ποδών (στο ύψος των επιβατικών αεροσκαφών) με ακτίνα δράσης που θα ξεπερνά τα 800 χιλιόμετρα. Στο μέλλον σχεδιάζεται και μια παραλλαγή με υπερηχητικό κινητήρα.

protothema.gr