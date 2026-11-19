Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στο πλαίσιο μακράς συζήτησης στο Κεφάλαιο Δ’ της συνεδρίας της Ολομέλειας της Βουλής αρκετοί βουλευτές απηύθυναν προειδοποιήσεις προς την Κυβέρνηση να ενεργήσει τάχιστα για την αντιμετώπιση της σοβαρής πιθανότητας η χώρα να μην μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της σε ηλεκτρισμό από τα τέλη του 2029.

Δραματικότερη ήταν η έκκληση από τον βουλευτή του ΔΗΚΟ Χρύση Παντελίδη, ο οποίος είπε ότι απευθύνει έκκληση κυρίως προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως επίσης και στους αρχηγούς των κομμάτων και τους βουλευτές, για συνεργασία εκτελεστικής εξουσίας και νομοθετικής το επόμενο διάστημα, ώστε να βρεθούν λύσεις για να καλυφθεί το πρόβλημα σοβαρής ανεπάρκειας ηλεκτρισμού από το 2030.

Ο κ. Παντελίδης χαρακτήρισε το θέμα επάρκειας ρεύματος εθνικό θέμα για τη χώρα και προειδοποίησε πως απομένουν μόλις τρία χρόνια για να γίνουν όσα χρειάζονται ώστε να αποφευχθεί η έλλειψη επαρκούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μετά την απόσυρση των παλιών μονάδων από τον σταθμό της Δεκέλειας, τέλη του 2029.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ επισήμανε πως αυτή η κυβέρνηση άνοιξε την ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού, πήρε την κατοχή του πλοίου Προμηθέας, επέκτεινε σε εντυπωσιακό βαθμό την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε σπίτια, προχώρησε τη διαδικασία για την ηλεκτρική διασύνδεση και τώρα είναι η ώρα να επικεντρωθεί στο εθνικό θέμα της επάρκειας ηλεκτρισμού.

Ανοίγοντας τη συζήτηση, ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, ήταν πολύ επικριτικός έναντι της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη, η οποία κατά τον ίδιο δεν κατάφερε να βρει τις λύσεις στα προβλήματα που προκάλεσε στον τομέα της ενέργειας η διακυβέρνηση Αναστασιάδη. Ζούμε σε ένα ενεργειακό χάος, είπε ο κ. Στεφάνου και αυτή η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να βρει λύσεις.

Ειδικότερα για το θέμα της επάρκειας, ο κ. Στεφάνου είπε ότι το ΑΚΕΛ προειδοποιεί εδώ και πολύ καιρό ότι θα υπάρξουν πολύ σοβαρά προβλήματα μετά το 2029, όταν θα σταματήσουν να παράγουν οι πεπαλαιωμένες μονάδες στη Δεκέλεια αλλά και μονάδες στο Βασιλικό, με συνέπεια να χαθεί μεγάλο μέρος της δυνατότητας παραγωγής.

Προειδοποίησε ότι ήδη υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στον χειρισμό του θέματος από την Κυβέρνηση. «Το πρόβλημα ήταν γνωστό εδώ και χρόνια. Το ΑΚΕΛ προειδοποιούσε. Η κυβέρνηση όμως καθυστέρησε απελπιστικά να ενεργοποιήσει τον μηχανισμό ισχύος για κάλυψη αναγκών και είναι αμφίβολο αν θα επιτευχθεί ο στόχος. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση πολύ πιθανόν να υποχρεωθούμε να καταφύγουμε σε έκτακτες και πολύ ακριβές λύσεις, οι οποίες θα προκαλέσουν ραγδαία αύξηση στην τιμή του ηλεκτρισμού», είπε συγκεκριμένα ο κ. Στεφάνου.

Στην επάρκεια αναφέρθηκε και ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Αδάμος Ασπρής, προειδοποιώντας πως η Κύπρος κινδυνεύει να κτυπήσει στο παγόβουνο που λέγεται ανεπάρκεια ηλεκτρικής παραγωγής και πολλοί συζητούν ανούσια, όπως έκανε και το πλήρωμα, είπε, του Τιτανικού, όταν το πλοίο κατευθυνόταν στο παγόβουνο που προκάλεσε τη βύθισή του.

Ανάλογες προειδοποιήσεις για την αντιμετώπιση του κινδύνου ανεπάρκειας ρεύματος απηύθυνε και ο βουλευτής του ΔΗΣΥ και πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας Νίκος Γεωργίου. Πρέπει επειγόντως να βρεθεί εφεδρική ισχύς για αποφυγή δύσκολων καταστάσεων, είπε, τονίζοντας πως αυτή η εφεδρεία -με μηχανισμό ισχύος- θα κοστίσει πανάκριβα στους καταναλωτές.

Για το ίδιο θέμα πήρε τον λόγο στο τέλος και η πρόεδρος της Βουλής και του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, η οποία διερωτήθηκε «τι θα πούμε του κόσμου αν το 2030 η χώρα θα μπορεί να παράγει μόνο το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται». Πάμε ολοταχώς είπε σε συνθήκες ανεπάρκειας ρεύματος, με τραγικές συνέπειες για τους πολίτες.