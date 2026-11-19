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Την τροποποίηση του προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ) για το 2026, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξόφληση του ιδιόκτητου τερματικού πετρελαιοειδών, ενέκρινε η Ολομέλεια της Βουλής με 45 ψήφους υπέρ. Το έργο παραλήφθηκε τον Ιούνιο του 2026, με καθυστέρηση περίπου ενός έτους, γεγονός που προκάλεσε αντιπαράθεση για τις οικονομικές επιπτώσεις.

Η τροποποίηση προβλέπει ανακατανομή υφιστάμενων κονδυλίων του ΚΟΔΑΠ, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Οργανισμού, ώστε να εξοφληθούν ο εργολάβος και οι σύμβουλοι μηχανικοί του έργου.

Συγκεκριμένα, μεταφέρονται πιστώσεις από τις δαπάνες αγοράς, διατήρησης και ανανέωσης αποθεμάτων πετρελαιοειδών, καθώς και από τις λειτουργικές δαπάνες του τερματικού, στο κεφάλαιο που αφορά τη δημιουργία της εγκατάστασης.

Ρήτρες €1,27 εκατ. για την καθυστέρηση

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη Βουλή, λόγω της καθυστέρησης στην παράδοση του έργου επιβλήθηκαν συμβατικές ρήτρες ύψους €1.275.638, ποσό που αντιστοιχεί στο 2,5% της συνολικής συμβατικής αξίας.

Το τελικό κόστος του τερματικού διαμορφώθηκε στα €48,23 εκατ., έναντι αρχικού προϋπολογισμού €51,03 εκατ.

Η ανάγκη τροποποίησης του προϋπολογισμού προέκυψε επειδή, κατά τον αρχικό προγραμματισμό των δαπανών για το 2026, δεν είχε προβλεφθεί ποσό για την εξόφληση του έργου, καθώς δεν αναμενόταν η καθυστέρηση στην ολοκλήρωσή του.

Ερωτοκρίτου: Σημαντικό έργο για την ενεργειακή ασφάλεια

Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, χαιρέτισε την ολοκλήρωση του τερματικού, επισημαίνοντας ότι η Δημοκρατία αποκτά πλέον ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μεγάλης αποθηκευτικής χωρητικότητας για καύσιμα.

Όπως ανέφερε, η καθυστέρηση ενεργοποίησε τις προβλεπόμενες συμβατικές ρήτρες, επιτρέποντας στο Κράτος να ανακτήσει μέρος του κόστους.

Η κ. Ερωτοκρίτου σημείωσε ότι τα εγκαίνια του τερματικού προγραμματίζονται για τις 24 Νοεμβρίου, ενώ συνεχάρη το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό του ΚΟΔΑΠ για την ολοκλήρωση του έργου.

Υπογράμμισε παράλληλα τη στρατηγική σημασία της εγκατάστασης για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Κύπρου.

Μιχαηλίδης: Ζημιά €6 εκατ. από την καθυστέρηση

Διαφορετική προσέγγιση εξέφρασε ο επικεφαλής του Κινήματος «Άλμα», Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ο οποίος υποστήριξε ότι οι ρήτρες που επιβλήθηκαν δεν επαρκούν για να καλύψουν τις οικονομικές επιπτώσεις της καθυστερημένης παράδοσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, παρά την επιβολή ρητρών περίπου €1 εκατ., ο ΚΟΔΑΠ υπέστη ζημιά περίπου €6 εκατ., καθώς χρειάστηκε να ενοικιάσει άλλους αποθηκευτικούς χώρους κατά το διάστημα που το τερματικό δεν είχε παραδοθεί.

Ο κ. Μιχαηλίδης υποστήριξε ακόμη ότι το ποσοστό των ρητρών που περιλήφθηκε στη σύμβαση ήταν χαμηλό, παρά τις σχετικές επισημάνσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Διερωτήθηκε, επίσης, κατά πόσο μπορεί να χαρακτηρίζεται επιτυχία η ολοκλήρωση ενός έργου με καθυστέρηση ενός έτους, όταν το πρόσθετο κόστος αποθήκευσης, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, υπερβαίνει σημαντικά τις αποζημιώσεις που εξασφάλισε ο Οργανισμός.

Με την έγκριση της τροποποίησης του προϋπολογισμού, ανοίγει πλέον ο δρόμος για την εξόφληση των εκκρεμών υποχρεώσεων του ΚΟΔΑΠ προς τον εργολάβο και τους συμβούλους του έργου, ενόψει των προγραμματισμένων εγκαινίων.

ΚΥΠΕ