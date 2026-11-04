Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η διαφοροποίηση των χρονοδιαγραμμάτων άλλαξε τον λογαριασμό για το έργο, καθώς κόστισε €48,2 εκατ.

Η καθυστέρηση ενός χρόνου στην ολοκλήρωση του ιδιόκτητου τερματικού πετρελαιοειδών του ΚΟΔΑΠ, στο οποίο αποθηκεύονται τα στρατηγικά αποθέματα καυσίμων της Κύπρου, οδήγησε σε ελλείμματα €1.67 εκατ. από τον προϋπολογισμό του Οργανισμού.

Αρχικά υπολογιζόταν πως ο ΚΟΔΑΠ θα παραλάμβανε το έργο τον Δεκέμβριο του 2025, ωστόσο ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου του 2026. Στον προϋπολογισμό του 2025 περιλαμβάνονταν αυξημένες πιστώσεις για την κατασκευή του τερματικού, οι οποίες ωστόσο δεν εκταμιεύθηκαν, εξαιτίας των καθυστερήσεων από τον εργολάβο.

Συγκεκριμένα, πέρσι τον Ιούνιο του 2025, όταν καταρτιζόταν ο προϋπολογισμός του ΚΟΔΑΠ για το 2026, είχε προβλεφθεί πως τα έργα θα ολοκληρώνονταν πέρσι τον Δεκέμβριο και οι αναγκαίες πληρωμές προς τον εργολάβο του έργου θα γίνονταν εντός του 2025. Για αυτό τον λόγο, στον φετινό προϋπολογισμό του ΚΟΔΑΠ περιλήφθηκαν μειωμένα κονδύλια για την κατασκευή του τερματικού πετρελαιοειδών, καθώς είχε υπολογιστεί πως το έργο θα ολοκληρωνόταν εντός του 2025 και οι σχετικές δαπάνες, βάσει του συμβολαίου θα καταβάλλονταν ήδη στον εργολάβο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω της αλλαγής των χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης του τερματικού, δημιουργήθηκαν τα συγκεκριμένα ελλείματα από τον φετινό προϋπολογισμό τα οποία για θα καλυφθούν μέσω τροποποίησης του προϋπολογισμού για το 2026, ωστόσο δεν αυξάνονται οι συνολικές δαπάνες του προϋπολογισμού ύψους €111.3. εκατ.

Τροποποίηση προϋπολογισμού

Σύμφωνα με τον τροποποιητικό προϋπολογισμό, ο οποίος θα συζητηθεί την Παρασκευή στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, ποσό €1.67 εκατ. θα αφορά τις πληρωμές προς τον εργολάβο και προς τους συμβούλους. Συγκεκριμένα, ποσό €1.27 εκατ. αφορά το 50% της κράτησης του εργολάβου, η οποία σύμφωνα με το συμβόλαιο καταβάλλεται την παράδοση του έργου.

Ως γνωστό, το έργο έχει ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου και το υπόλοιπο 50% της κράτησης θα καταβληθεί 24 μήνες μετά την παράδοση. Παράλληλα ποσό ύψους €250 χιλ. αφορά το ποσό του εργολάβου το οποίο δεν έχει ακόμη πιστοποιηθεί, για μη καίριες εργασίες που ο εργολάβος θα πρέπει να υλοποιήσει εντός του 2026.

Επίσης €150 χιλ. αφορούν πληρωμές στους συμβούλους μηχανικούς του έργου και καλύπτει μεταθέσεις πληρωμών από το 2026 προς το 2026 λόγω της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση του έργου και οι οποίες είναι συνυφασμένες με την πρόοδο των κατασκευαστικών εργασιών και την αποπεράτωση του έργου.

Ψαλίδι στις πληρωμές

Σημειώνεται πως βάσει του συμβολαίου των ενδιαφερομένων μερών, το 2025 ο ΚΟΔΑΠ έχει αποκόψει από τον εργολάβο ποσό €1.27 εκατ. Είναι το μέγιστό ποσό, 2,5% επί του ποσού του συμβολαίου, λόγω της καθυστέρησης της παράδοσης του έργου, σύμφωνα με τη συμβατική χρονική διάρκεια αποπεράτωση (24μήνες) και της καθυστέρηση στην ολοκλήρωση και στην παράδοση του έργου.

Μετά το ψαλίδι από τις πληρωμές προς τον εργολάβο για την καθυστέρηση του έργου και μετά την καταβολή του 50% της κράτησης ύψους €1.27 εκατ. τα συνολικά ποσά που θα καταβληθούν στο εργολάβο ανέρχονται στα €48.2 εκατ. Το αρχικό ποσό του συμβολαίου ήταν ύψους € 51 εκατ.

Το τερματικό του ΚΟΔΑΠ βρίσκεται στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού και διαθέτει επτά δεξαμενές πετρελαιοειδών. Το τερματικό φιλοξενεί το μεγαλύτερο μέρος των αποθεμάτων καυσίμων της χώρας. Ως γνωστό, τα κράτη θα πρέπει να διατηρούν αποθέματα καυσίμων για περίοδο 90 ημερών, τα οποία ανά πάσα στιγμή πρέπει να διαθέσιμα και να μπορούν να διατεθούν στην αγορά σε περίπτωση προβλημάτων εφοδιασμού καυσίμων.