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Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του αγγλικού ποδοσφαίρου βρίσκεται κοντά στη Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με τη Marca. Ο Τζέι Τζέι Γκάμπριελ, που έχει ελληνική καταγωγή από την πλευρά της μητέρας του, ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, αφήνοντας τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ένα ιδιαίτερο μεταγραφικό σενάριο με ελληνικό ενδιαφέρον βρίσκεται στο προσκήνιο, καθώς ο Τζέι Τζέι Γκάμπριελ φέρεται να πλησιάζει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο 16χρονος επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρότζεκτ του αγγλικού ποδοσφαίρου και, όπως αποκαλύπτει η ισπανική «Marca», βρίσκεται ήδη στην ισπανική πρωτεύουσα και προπονείται εκεί.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής έχει ελληνοκυπριακές ρίζες από την πλευρά της μητέρας του, ενώ ο πατέρας του, Τζο Ο’Κιρούιλ, είναι πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής με δύο συμμετοχές στην εθνική ομάδα της Ιρλανδίας.

Η καταγωγή του έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία και σε μεταγραφικό επίπεδο, καθώς ο Γκάμπριελ διαθέτει ιρλανδικό διαβατήριο, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα απόκτησης κυπριακού διαβατηρίου μέσω της μητέρας του. Αυτό αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για την προοπτική μετακίνησής του σε ομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του.

Ποιος είναι ο Τζέι Τζέι Γκάμπριελ που έχει προκαλέσει αίσθηση στην Αγγλία

Το πλήρες όνομά του είναι Τζόζεφ Τζούνιορ Ανδρέου Ο’Κιρούιλ και γεννήθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2010 στο Ένφιλντ του Λονδίνου. Είναι γνωστός ως Τζέι Τζέι Γκάμπριελ, ενώ σε πολύ μικρή ηλικία απέκτησε το προσωνύμιο «Kid Messi», εξαιτίας των εντυπωσιακών τεχνικών χαρακτηριστικών που παρουσίαζε σε βίντεο τα οποία κυκλοφορούσαν στο YouTube.

Αγωνίζεται κυρίως ως αριστερός εξτρέμ, αλλά μπορεί να παίξει και πίσω από τον επιθετικό, σε ρόλο δεκαριού. Ξεχωρίζει για την ντρίμπλα, την τεχνική κατάρτιση και την ικανότητά του να δημιουργεί φάσεις, ακόμη και όταν αντιμετωπίζει αντιπάλους αρκετά μεγαλύτερους σε ηλικία.

Πριν ενταχθεί στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πέρασε από τις ακαδημίες των Τσέλσι, Άρσεναλ και Γουέστ Χαμ, ενώ εντάχθηκε στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου του Μάντσεστερ σε ηλικία 11 ετών.

Η εξέλιξή του ήταν εντυπωσιακή. Στις 5 Απριλίου 2025 έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της ομάδας Κ18 της Γιουνάιτεντ, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του απέναντι στη Λιντς και σκοράροντας δύο φορές, μόλις στα 14 του χρόνια.

Την αγωνιστική περίοδο 2025-26 ολοκλήρωσε τη χρονιά με 28 γκολ και έξι ασίστ σε 35 συμμετοχές, κατακτώντας το βραβείο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή της Premier League στην κατηγορία Κ18.

Τον Σεπτέμβριο του 2026 έγραψε ακόμη μία σελίδα στην ιστορία του συλλόγου, πετυχαίνοντας χατ τρικ στο ντεμπούτο του στο UEFA Youth League, στην αναμέτρηση με τη Σαμπάχ Μπακού, η οποία ολοκληρώθηκε με νίκη της Γιουνάιτεντ με 5-0. Έγινε, έτσι, ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της ομάδας στη διοργάνωση.

Είχε προηγηθεί, μάλιστα, η πρώτη του εμφάνιση με την πρώτη ομάδα σε φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης, το καλοκαίρι του 2026, όταν αγωνίστηκε για οκτώ λεπτά.

Η ρήξη με τη Γιουνάιτεντ και η μάχη των μεγάλων για την υπογραφή του

Παρά τις εξαιρετικές επιδόσεις του, το μέλλον του στο Μάντσεστερ έγινε αβέβαιο, καθώς ο ίδιος και το περιβάλλον του εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τον χρόνο συμμετοχής που είχε στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας.

Τον Σεπτέμβριο υπέβαλε επίσημο αίτημα αποχώρησης από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τη σχέση των δύο πλευρών να παρουσιάζεται πλέον ιδιαίτερα προβληματική.

Η περίπτωσή του προσέλκυσε αμέσως το ενδιαφέρον κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα έχουν κινηθεί για την απόκτησή του, ενώ στη διεκδίκησή του βρίσκονται επίσης η Παρί Σεν Ζερμέν και η Μπάγερν Μονάχου.

Η «Marca» αναφέρει πλέον ότι ο νεαρός βρίσκεται ήδη στη Μαδρίτη και προπονείται στην ισπανική πρωτεύουσα, με τη μετακίνησή του στη Ρεάλ να παρουσιάζεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της.

Σημαντικό ρόλο στην υπόθεση παίζει και το διαβατήριό του. Η ιρλανδική υπηκοότητα που διαθέτει μέσω του πατέρα του, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα απόκτησης κυπριακής υπηκοότητας λόγω της μητέρας του, του δίνει πρόσβαση σε ευρωπαϊκές επιλογές που δεν θα είχε ένας ποδοσφαιριστής αποκλειστικά με βρετανικό διαβατήριο.

Μετά το Brexit, οι Βρετανοί ποδοσφαιριστές αντιμετωπίζουν περιορισμούς στις μετακινήσεις τους σε ευρωπαϊκούς συλλόγους πριν από τα 18. Ωστόσο, οι κανόνες της FIFA προβλέπουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις για ποδοσφαιριστές ηλικίας 16-18 ετών που μετακινούνται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό προϋποθέσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, την εκπαίδευση και τη διαμονή τους.

Το μεγάλο στοίχημα της Ρεάλ Μαδρίτης

Για τη Ρεάλ, η υπόθεση του Τζέι Τζέι Γκάμπριελ αποτελεί μια επένδυση με ορίζοντα το μέλλον. Οι επιδόσεις του στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες, η τεχνική του και η εμπορική απήχηση που έχει αποκτήσει έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον της ευρωπαϊκής αγοράς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Nike τον έχει εντάξει στο δυναμικό της από πολύ μικρή ηλικία, προσφέροντάς του ένα ιδιαίτερα σημαντικό συμβόλαιο χορηγίας για ποδοσφαιριστή της ηλικίας του.

Ο ίδιος έχει ήδη φορέσει τη φανέλα των μικρών εθνικών ομάδων της Αγγλίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει κλειδώσει οριστικά το διεθνές του μέλλον.

Έτσι, ο νεαρός με τις ελληνοκυπριακές ρίζες βρίσκεται μπροστά σε μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις της μέχρι τώρα ποδοσφαιρικής διαδρομής του, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να εμφανίζεται ως ο πιθανότερος επόμενος σταθμός του.

monobala.gr