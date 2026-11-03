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Στο πένθος βυθίστηκε το ισπανικό ποδόσφαιρο, καθώς η Τενερίφη ανακοίνωσε πως έφυγε από τη ζωή ο Χεσούς ντε Μιγκέλ.

Σοκαριστικά νέα έρχονται από την Ισπανία! Όπως έκανε γνωστό η Τενερίφη, ο ποδοσφαιριστής της, Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλμέιδα, που είχε μία σοκαριστική σύγκρουση με τον τερματοφύλακα της Ανδόρας, Χεσούς Οβόνο, έφυγε σήμερα το πρωί από τη ζωή.

Ο 30χρονος στράικερ υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή και οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον παίκτη εντός του γηπέδου, πριν τον μεταφέρουν άμεσα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Τελικά, σήμερα το πρωί κατέληξε!

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