Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Εγκεφαλικό επεισόδιο υπέστη το Σάββατο ο Δημοκρατικός γερουσιαστής του Κονέκτικατ Κρις Μέρφι, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Johns Hopkins, όπως ανακοίνωσε πριν λίγες ώρες το γραφείο του.

Ο 53χρονος Μέρφι αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στελέχη των Δημοκρατικών στη Γερουσία και το τελευταίο διάστημα ταξίδευε σε διάφορες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών συμμετέχοντας στην προεκλογική εκστρατεία ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της Τρίτης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της προσωπάρχη του, Άλισον Χέργουιτ, ο Μέρφι άρχισε να αισθάνεται μούδιασμα στο χέρι, ενώ παρακολουθούσε το Σάββατο αγώνα χόκεϊ του γιου του.

Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Johns Hopkins, προκειμένου να παραμείνει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

«Οι γιατροί είναι αισιόδοξοι για την πορεία του. Είναι ξύπνιος, έχει πλήρη επαφή με το περιβάλλον και πιστεύουμε ότι θα αναρρώσει πλήρως», ανέφερε η Χέργουιτ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους την Κυριακή το απόγευμα ότι μόλις είχε πληροφορηθεί τη νοσηλεία του Μέρφι και ότι θα επικοινωνήσει μαζί του «την κατάλληλη στιγμή».

Μήνυμα συμπαράστασης έστειλε και ο Δημοκρατικός γερουσιαστής της Πενσιλβάνια Τζον Φέτερμαν, ο οποίος είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας για τη Γερουσία το 2022.

Ο Φέτερμαν δήλωσε ότι γνωρίζει «πάρα πολύ καλά πόσο μπορεί να επηρεάσει τη ζωή σου» ένα τέτοιο περιστατικό, προσθέτοντας ότι ο ίδιος και η οικογένειά του εύχονται στον Μέρφι ταχεία ανάρρωση.

Η ανακοίνωση του γραφείου του Μέρφι δεν διευκρίνισε τη σοβαρότητα του εγκεφαλικού επεισοδίου ούτε το πότε ενδέχεται να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο.

protothema.gr