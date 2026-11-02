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Με τους Δημοκρατικούς να διατηρούν το προβάδισμα σε κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις για τη Γερουσία, οι ΗΠΑ εισέρχονται στην τελική ευθεία για τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Η τελευταία δημοσκόπηση των New York Times και του Πανεπιστημίου Σιένα καταγράφει υπεροχή των Δημοκρατικών σε έξι από τις επτά πολιτείες-κλειδιά, ενώ στην Αϊόβα η αναμέτρηση παραμένει ουσιαστικά αμφίρροπη. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τη σημασία των συγκεκριμένων εκλογικών μαχών για τον έλεγχο της Γερουσίας.

Η δημοσκόπηση δείχνει ότι οι Δημοκρατικοί διατηρούν σημαντικό προβάδισμα στο Τέξας, όπου δεν έχει εκλεγεί Δημοκρατικός στη Γερουσία από το 1988, καθώς και στο Κάνσας, όπου αυτό έχει να συμβεί από το 1932.

Για να εξασφαλίσουν την πλειοψηφία στη Γερουσία, οι Δημοκρατικοί πρέπει να διατηρήσουν όλες τις έδρες που ήδη κατέχουν και να κερδίσουν τουλάχιστον τέσσερις από τις έδρες που σήμερα ανήκουν στους Ρεπουμπλικανούς.

Οι υποψήφιοι των Δημοκρατικών προηγούνται σε Μίσιγκαν, Κάνσας, Μέιν, Οχάιο, Τέξας, Αλάσκα ενώ έχουν οριακό προβάδισμα στην Αϊόβα

Σύμφωνα με την έρευνα, η δυσαρέσκεια για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και η απογοήτευση για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την οικονομία πλήττουν τους Ρεπουμπλικανούς καθώς μόλις το 38% των πιθανών ψηφοφόρων στις επτά πολιτείες που περιλαμβάνονται στην έρευνα ενέκρινε την απόδοση του προέδρου στο αξίωμά του. Όπως σημειώνουν οι ΝΥΤ «πρόκειται για ένα εντυπωσιακά χαμηλό ποσοστό, δεδομένου ότι ο Τραμπ είχε κερδίσει τις πέντε από αυτές τις πολιτείες με διψήφια διαφορά μόλις πριν από δύο χρόνια».

Κατά το δημοσίευμα, «η ενισχυμένη δυναμική των Δημοκρατικών οφείλεται στην αυξανόμενη εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων προς το κόμμα όσον αφορά τη διαχείριση της οικονομίας, το σημαντικότερο ζήτημα που καθορίζει φέτος την εκλογική συμπεριφορά. Οι Δημοκρατικοί προηγούνται με εννέα ποσοστιαίες μονάδες στο ζήτημα του κόστους ζωής στις πολιτείες-κλειδιά, ενώ έχουν το προβάδισμα σε αυτόν τον κρίσιμο δείκτη και στις επτά πολιτείες».

Ωστόσο, υπάρχουν και ορισμένοι λόγοι ανησυχίας για τους Δημοκρατικούς: εξακολουθούν να υπάρχουν αναποφάσιστοι ψηφοφόροι, ενώ όσοι έκαναν την επιλογή τους μόλις τον τελευταίο μήνα προτίμησαν τους Ρεπουμπλικανούς με διαφορά εννέα ποσοστιαίων μονάδων.

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των υποψηφίων των Δημοκρατικών είναι, πάντως, ότι προηγούνται μεταξύ των ανεξάρτητων ψηφοφόρων και στις επτά πολιτείες που εξετάστηκαν. Οι δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι η αναζωπύρωση της δυναμικής των Δημοκρατικών οφείλεται στο ρεύμα ανάμεσα στους νεότερους σε ηλικία νεότερων ψηφοφόρων και τους Λατίνου, καθώς και στη σχετική αδυναμία των Ρεπουμπλικανών να διατηρήσουν την υποστήριξη της παραδοσιακής εκλογικής τους βάσης, δηλαδή των λευκών ψηφοφόρων της εργατικής τάξης.

Οι New York Times είχαν πραγματοποιήσει δημοσκοπήσεις και στις επτά πολιτείες τον Σεπτέμβριο. Στην τελευταία έρευνα, οι Δημοκρατικοί βελτίωσαν τις επιδόσεις τους σε έξι πολιτείες (Αϊόβα, Κάνσας, Μέιν, Μίσιγκαν, Οχάιο και Τέξας), ενώ έχασαν έδαφος μόνο σε μία, την Αλάσκα.

protothema.gr