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Στο ακουστικό τους εξακολουθούν να αναμένουν οι φορείς της Πάφου για τις εξελίξεις που θα δρομολογηθούν στο μείζον θέμα της αυτονόμησης του Νοσοκομείου Πάφου και κατ’ επέκταση του τομέα της δημόσιας υγείας της επαρχίας από την Λεμεσό. Παρά τις διαβεβαιώσεις σε όλα τα επίπεδα των περασμένων μηνών για την άμεση δρομολόγηση των εξελίξεων επί τούτου, μέχρι σήμερα σε πρακτικό επίπεδο δεν έχει καταγραφεί κάτι ακόμη.

Και όχι μόνο αυτό, αλλά φωνές που δυναμώνουν εσχάτως στην επαρχία κάνουν λόγο για εξέλιξη που αν υλοποιηθεί θα συνιστά ταφόπλακα στους πολύχρονους σχεδιασμούς και στις απαιτήσεις της επαρχίας Πάφου για αυτονόμηση της στον τομέα της υγείας από την περιφέρεια Λεμεσού. Πρόκειται, σύμφωνα με τις ίδιες διαμαρτυρίες, για προωθούμενη εσχάτως από τον ΟΚΥπΥ τοποθέτηση Επιστημονικού Διευθυντή στο Νοσοκομείο Πάφου, αντί του Εκτελεστικού Διευθυντή που αναμένουν οι τοπικοί φορείς.

Το γεγονός αυτό προκαλεί ήδη έντονες αντιδράσεις και διαβήματα από φορείς της επαρχίας, θεωρώντας το ως πισωγύρισμα και εμφανή προσπάθεια του Οργανισμού να υποβαθμίσει την προωθούμενη αυτονόμηση της Πάφου από την περιφέρεια Λεμεσού. Ήδη, ο βουλευτής Πάφου του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, ενέγραψε ως επείγον θέμα στη Βουλή, καταγγέλλοντας μεθοδεύσεις από πλευράς ΟΚΥπΥ. Όπως διευκρινίζει ο κ. Σαββίδης, η διαφορά μεταξύ των δύο είναι τεράστια και δεν αφορά μόνο στον τίτλο. Ο Επιστημονικός Διευθυντής, αναφέρει, θα κάνει απλώς κάνει διεκπεραίωση στις αποφάσεις που θα λαμβάνονται, όπως δηλαδή συμβαίνει μέχρι και σήμερα. Αντιθέτως, τονίζει, ο Εκτελεστικός Διευθυντής παράγει πολιτική, μετέχει δηλαδή στην εκπόνηση της πολιτικής στον τομέα της υγείας, μετέχει στον καθορισμό προυπολογισμού για το Νοσοκομείο Πάφου και στον τρόπο υλοποίησης του, καθώς επίσης και στο ΔΣ του ΟΚΥπΥ για λήψη αποφάσεων.

Ο βουλευτής Πάφου του ΔΗΚΟ ανέφερε στον «Φ» ότι πέραν της εγγραφής θέματος στη Βουλή επικοινώνησε άμεσα και με τον Υπουργό Υγείας, ενημερώνοντας τον για τα όσα προωθούνται από τον ΟΚΥπΥ και ζητώντας την άμεση παρέμβαση του για αποτροπή των αλλαγών που προωθεί ο Οργανισμός στα όσα είχαν συμφωνηθεί εδώ και καιρό.

Για τον Οργανισμό το κόστος του νέου διευθυντή είναι απειροελάχιστο μεταξύ των δύο, όσον αφορά στις αμοιβές, τόνισε ο κ. Σαββίδης. Άρα, δεν προωθείται η αλλαγή αυτή για σκοπούς εξοικονόμησης πόρων, απλώς κάποιοι φαίνεται να επιθυμούν να παραμείνει η Πάφος προσκολλημένη στη Λεμεσό σε θέματα υγείας και να μην έχει άτομο που να εγείρει απαιτήσεις ή να εκπονεί πολιτικές. Κάποιοι θέλουν να ακολουθεί όσα αποφασίζονται από τον ΟΚΥπΥ και την περιφερειακή διεύθυνση Λεμεσού-Πάφου.

Τυχόν προώθηση αυτής της επιδίωξης θα προκαλέσει αντιδράσεις που ούτε φαντάζονται στον ΟΚΥπΥ, είπε, για αυτό και θα πρέπει το αρμόδιο Υπουργείο να βάλει εγκαίρως φρένο σε τέτοιες αυθαίρετες αποφάσεις από τον Οργανισμό.

Την υλοποίηση της αυτονόμησης της Πάφου από την Λεμεσό ανακοίνωσε επισήμως στους φορείς της Πάφου ο ίδιος ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, κατέληξε. Και αυτονόμηση σημαίνει εκτελεστικές αποφάσεις, όχι διεκπεραιωτικά καθήκοντα.