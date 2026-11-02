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Στιγμές τρόμου έζησε 22χρονος διανομέας φαγητού στη Λεμεσό, όταν δέχθηκε επίθεση με πέτρες ενώ οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πρόσωπο και στο κεφάλι. Ο νεαρός, ο οποίος είναι και φοιτητής, υπέστη κάταγμα στη μύτη και χρειάστηκε συνολικά 11 ράμματα, ενώ σε βίντεο που δημοσιοποίησε αποτυπώνονται οι τραυματισμοί του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, γύρω στις 7:30, στη Λεωφόρο Ομονοίας, όταν, σύμφωνα με την καταγγελία του 22χρονου, ομάδα νεαρών που βρισκόταν σε παρακείμενο δρόμο φέρεται να εκτόξευσε πέτρες προς το μέρος του.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, μιλώντας στο «RoadReportCY», στην περιοχή βρίσκονταν περίπου πέντε με έξι έφηβοι, οι οποίοι φέρονται να του επιτέθηκαν την ώρα που κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του, αναπτύσσοντας ταχύτητα περίπου 45 χιλιομέτρων την ώρα.

Από τα αντικείμενα που εκτοξεύθηκαν εναντίον του, ο νεαρός χτυπήθηκε στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να σπάσει το κράνος του και να θρυμματιστούν τα γυαλιά του.

«Το κράνος μου έσπασε, τα γυαλιά μου θρυμματίστηκαν σε δύο κομμάτια και υπέστην σοβαρούς τραυματισμούς στη μύτη μου και ακριβώς πάνω από το μάτι μου», περιέγραψε ο 22χρονος διανομέας.

Παρά τον τραυματισμό του, κατάφερε να απομακρυνθεί από το σημείο και να μεταβεί σε ασφαλέστερη περιοχή, όπου ζήτησε βοήθεια από πολίτες.

Άτομα που βρίσκονταν εκεί ειδοποίησαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, καλώντας ασθενοφόρο και Αστυνομία.

Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου οι ιατρικές εξετάσεις κατέδειξαν ότι υπέστη κάταγμα ρινικού οστού και θλαστικό τραύμα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι γιατροί χρειάστηκε να του τοποθετήσουν συνολικά 11 ράμματα, εννέα στη μύτη και δύο πάνω από το δεξί του μάτι.

Ο 22χρονος περιέγραψε, επίσης, την έντονη αιμορραγία που παρουσίασε αμέσως μετά την επίθεση.

«Υπήρξε έντονη αιμορραγία και η κατάστασή μου έγινε πολύ κρίσιμη», ανέφερε, περιγράφοντας τις στιγμές που ακολούθησαν τον τραυματισμό του, μέχρι να λάβει ιατρική βοήθεια.

Αφού υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις και έλαβε ιατρική περίθαλψη, ο νεαρός πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Δείτε βίντεο

Ο 22χρονος δημοσιοποίησε βίντεο που καταγράφηκε λίγο μετά το περιστατικό, στο οποίο διακρίνονται οι τραυματισμοί που υπέστη στο πρόσωπο.

Στα πλάνα φαίνεται να αιμορραγεί από τη μύτη και την περιοχή γύρω από το μάτι του, ενώ αίματα είναι ορατά και στη στολή εργασίας του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η υπόθεση καταγγέλθηκε από τον ίδιο τον 22χρονο αργά το βράδυ της Παρασκευής.