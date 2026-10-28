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Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά υπόθεση ληστείας σε βάρος διανομέα φαγητού, η οποία διαπράχθηκε σήμερα τα ξημερώματα στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την καταγγελία 22χρονου, γύρω στις 3 π.μ., ενώ διακινείτο με ποδήλατο στην οδό Αγίας Φυλάξεως, με σκοπό την παράδοση παραγγελίας, τον προσέγγισαν δύο μοτοσικλέτες μαύρου χρώματος, στις οποίες επέβαιναν συνολικά τέσσερα πρόσωπα.

Ένα από τα πρόσωπα φέρεται να τον κτύπησε με τα χέρια στο κεφάλι, χωρίς ωστόσο να τον τραυματίσει, καθώς ο 22χρονος φορούσε προστατευτικό κράνος.

Στη συνέχεια, οι δράστες του απέσπασαν το πορτοφόλι και εγκατέλειψαν την περιοχή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.