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Στη σύλληψη 22χρονου προχώρησε την Τρίτη η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης φωτιάς σε αυτοκίνητο που σημειώθηκε στις 23 Οκτωβρίου στο Φρέναρος.

Ο νεαρός συνελήφθη βάσει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση.

Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, το οποίο θα συνεδριάσει στη Λάρνακα, για την έκδοση διατάγματος κράτησής του.

Τις εξετάσεις συνεχίζει το ΤΑΕ Αμμοχώστου.