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Ο Νόα Γουάιλ, ο ηθοποιός που έγινε γνωστός μέσα από το «ER» και επέστρεψε δυναμικά με το «The Pitt», αναδείχθηκε από το περιοδικό People ως ο «Sexiest Man Alive» για το 2026, παραδεχόμενος ότι η επιλογή του τον άφησε έκπληκτο και ότι αρχικά νόμιζε πως επρόκειτο για φάρσα.

Ο Αμερικανός ηθοποιός κατέκτησε για πρώτη φορά τον τίτλο «Sexiest Man Alive», διαδεχόμενος τον Τζόναθαν Μπέιλι, ο οποίος είχε λάβει την ίδια διάκριση το 2025.

Η αντίδραση του Νόα Γουάιλ: «Νόμιζα ότι ήταν φάρσα»

Μιλώντας στο περιοδικό People, ο πρωταγωνιστής του «The Pitt» παραδέχτηκε ότι δεν περίμενε ποτέ να επιλεγεί ως ο πιο σέξι άνδρας της χρονιάς.

«Νόμιζα ότι ήταν κάποια φάρσα. Ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια δεν θα φανταζόμουν ότι θα μου απονεμόταν μια τέτοια τιμή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, αντιμετώπισε με χιούμορ τη διάκριση, λέγοντας πως περιμένει αρκετά πειράγματα από τους δικούς του ανθρώπους.

«Ελπίζω αυτό να αλλάξει τα πάντα. Ελπίζω από εδώ και πέρα η ζωή μου να είναι στρωμένη με ροδοπέταλα, γεμάτη αφθονία και ευτυχία. [Γελάει] Όχι, δεν το ελπίζω πραγματικά, αλλά σίγουρα θα δεχτώ πολλά πειράγματα από τους φίλους και την οικογένειά μου», ανέφερε.

Η αντίδραση της συζύγου και των παιδιών του Νόα Γουάιλ

Στο πλευρό του Νόα Γουάιλ βρίσκεται και η σύζυγός του, Σάρα, η οποία τον ενθάρρυνε να αποδεχθεί τη διάκριση του πιο σέξι άνδρα για το 2026.

Το ζευγάρι είναι παντρεμένο από το 2014 και έχει αποκτήσει μία κόρη, τη Φράνσις, που γεννήθηκε το 2015. Ο ηθοποιός έχει ακόμη δύο παιδιά από τον πρώτο του γάμο με την Τρέισι, τον Όουεν, που γεννήθηκε το 2002, και την Όντεν, που γεννήθηκε το 2005.

Μιλώντας για το πώς υποδέχτηκαν τα παιδιά του τον νέο του τίτλο, ο Γουάιλ αποκάλυψε τις χιουμοριστικές αντιδράσεις τους.

«Ο γιος μου είναι εξαιρετικά πρακτικός. Μου είπε: ”Ω, αυτό θα κάνει τη ζωή μου πολύ πιο δύσκολη τώρα. Αλλά δεν πειράζει, μπαμπά. Αλλά, επίσης, θα προσελκύσεις και πολλούς που θα σε μισούν”», ανέφερε.

«Η μεγαλύτερη κόρη μου απλά είπε: ”Αποκλείεται, αποκλείεται”. Νομίζω ότι θα με πειράζει γι’ αυτό τα επόμενα 50 χρόνια», πρόσθεσε γελώντας ο ηθοποιός.

Από το «ER» στο «The Pitt» – Η τηλεοπτική πορεία του Νόα Γουάιλ

Ο Νόα Γουάιλ έγινε γνωστός το 1994 μέσα από τη σειρά «ER» («Στην Εντατική»), όπου υποδύθηκε τον Τζον Κάρτερ, αρχικά φοιτητή Ιατρικής και στη συνέχεια γιατρό, στο πλευρό των Τζορτζ Κλούνεϊ, Άντονι Έντουαρντς, Σέρι Στρίνγκφιλντ και Τζουλιάνα Μαργκούλις. Για τον ρόλο του απέσπασε τρεις υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα και πέντε για Emmy.

Δεκαέξι χρόνια μετά την ολοκλήρωση της σειράς το 2009, επέστρεψε σε τηλεοπτικό νοσοκομείο με το «The Pitt» του HBO, υποδυόμενος τον γιατρό Μάικλ «Ρόμπι» Ρομπίναβιτς. Η ερμηνεία του τού χάρισε Χρυσή Σφαίρα το 2026 και δύο διαδοχικά Emmy, το 2025 και το 2026, ενώ η τρίτη σεζόν αναμένεται τον Ιανουάριο του 2027.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τζορτζ Κλούνεϊ είχε αποθεώσει τον Νόα Γουάιλ τον Ιανουάριο του 2026, πριν ακόμη λάβει τη συγκεκριμένη διάκριση. Κατά τη διάρκεια των βραβείων AARP Movies for Grownups, είχε αστειευτεί ότι ο Γουάιλ θα έπρεπε να αναδειχθεί ο πιο σέξι άνδρας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όταν μεγαλώσω, θέλω να γίνω Νόα Γουάιλ».

Ο θεσμός «Sexiest Man Alive» του People ξεκίνησε το 1985, με πρώτο νικητή τον Μελ Γκίμπσον. Το 2025, ο Τζόναθαν Μπέιλι έγινε ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας που απέσπασε τον τίτλο, ενώ ανάμεσα στους προηγούμενους νικητές βρίσκονται οι Πάτρικ Ντέμπσεϊ, Κρις Έβανς, Πολ Ραντ, Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, Τζον Λέτζεντ, Τζον Κρασίνσκι και Ίντρις Έλμπα.

iefimerida.gr