Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η Αννίτα ήθελε ντε και καλά να γίνει και Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν την αρκούσε που βρέθηκε πρόεδρος του ΔΗΣΥ και Πρόεδρος της Βουλής, επειδή έλαχε να ευθυγραμμιστούν τα άστρα. Ο Αβέρωφ θέλει ντε και καλά να γίνει Πρόεδρος επειδή νομίζει ότι είναι ο «μεσσίας» της Κύπρου. Και επειδή θέλει να εκδικηθεί όσους τον πούλησαν το 2023. Ο Παμπορίδης θέλει κι αυτός ντε και καλά να γίνει Πρόεδρος διότι, προφανώς, θεωρεί πως είναι καλύτερος από την Αννίτα και τον Αβέρωφ. Όλοι αυτοί δεν θέλουν για Πρόεδρο τον Χριστοδουλίδη. Το φοβερό, όμως, είναι ότι πασχίζουν εδώ και καιρό με τα τερτίπια τους, να τον επανεκλέξουν!

Το σκηνικό χρήζει ψυχιατρικής μελέτης. Αντί, όμως, κάποιοι να ανοίξουν τα μάτια τους και να δουν ότι όσα συμβαίνουν στην Πινδάρου τους τελευταίους μήνες προκαλούν ολοένα και περισσότερες πληγές, κατηγορούν την στήλη γιατί ασχολείται με αυτά τα γεγονότα. Ένας χθες, σχολίαζε λέγοντας ότι η στήλη γράφει με… μένος κατά του ΔΗΣΥ. Ούτε που πρόσεξε ότι τις πλείστες φορές γράφουμε με σαρκασμό και χιούμορ.

Μια χαρά με μένος πολιτεύονται οι κατοικοεδρεύοντες στην Πινδάρου. Δείτε και τη συνέχεια των όσων παράδοξων αναφέρουμε στην αρχή του άρθρου. Ο Χάρης Γεωργιάδης βγήκε την παραμονή της επετείου του μεγάλου «Όχι» και είπε το δικό του ηχηρό «όχι» στον Αβέρωφ. Αμέσως μετά, βγήκαν οι Καρούσος και Δημητρίου και βροντοφώναξαν το δικό τους κραυγαλέο «όχι» στον Χάρη! Και η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΕΔΗΣΥ τους ακολούθησε…

Κάποιοι ζητούν να κλείνουμε τα μάτια και τα αφτιά σε αυτό το μοναδικό ριάλιτι που καθηλώνει τόσους θεατές. Συγγνώμη αλλά εδώ μιλάμε για πολιτικά μαχαιρώματα.

Αν έχει κάτι το οποίο πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι οι αξιωματούχοι και τα στελέχη του ΔΗΣΥ διακατέχονται από ένα αίσθημα κυριαρχίας μοναδικό στην κυπριακή επικράτεια. Θεωρούν ότι παίζουν μόνοι τους στο γήπεδο της πολιτικής. Εύστοχα χθες, ο Χάρης Γεωργιάδης επισήμανε ότι είναι λες και παίζουν σε οικογενειακό δίτερμα. Και νομίζουν πως όποιος εκ των δικών τους ομάδων κερδίσει θα πάρει και το παγκύπριο πρωτάθλημα.

Κάθε άλλο παρά είναι αυτή η ωμή πολιτική πραγματικότητα. Κάποια στιγμή πρέπει να αντιληφθούν πως για να βγάλουν Πρόεδρο πρέπει να τους ψηφίσουν και άλλα κόμματα. Και ψηφοφόροι από άλλους χώρους. Διαφορετικά δεν…

Αυτή την αλαζονεία την πλήρωσαν κι άλλες φορές και με την πορεία που ακολουθούν, θα την ξαναπληρώσουν. Όπως τις πραγματικά όμορες δυνάμεις τους στο χώρο του κέντρου, τις οποίες χάρισαν στο Προεδρικό. Είχαν την ευκαιρία τα προηγούμενα χρόνια να τις προσέγγιζαν και να τις έφερναν κοντά τους.

Για παράδειγμα, στην προεδρία της Βουλής μπορούσαν να επιδίωκαν μια συνεργασία με υποψήφιο από κάποιο άλλο κόμμα. Η Αννίτα, όμως, τα ήθελε όλα. Η στήλη δεν υποστήριξε ποτέ τέτοια αλισβερίσια. Το αναφέρουμε, όμως, για να καταδείξουμε ότι η αλαζονεία έχει κόστος.

Αν είχαν καταφέρει μια τέτοια συνεργασία πριν μερικά χρόνια, σήμερα ίσως ήταν εντελώς διαφορετικό το τοπίο και για τις εκλογές του 2028. Μια ζωή, όμως, οι έχοντες την εξουσία στην Πινδάρου κυριαρχούνται από το αίσθημα της υπεροχής! Εμείς είμαστε για να κυβερνούμε και οι άλλοι ελάτε να μας ψηφίσετε! Ε, δεν βγαίνει αυτή η συνταγή πάντοτε κύριοι…

Οφείλουμε να εστιάσουμε και στη χθεσινή… μαγκιά του Χάρη Γεωργιάδη. Επί της ουσίας της βόμβας που πέταξε, δεν μας πέφτει λόγος. Έτσι ένιωθε έτσι έπραξε. Η χρονική στιγμή που επέλεξε είναι το θέμα.

Ο εκβιασμός του Αβέρωφ προς την Αννίτα ήταν εξόφθαλμος. Άφηνε να αιωρείται πως αν δεν ήταν υποψήφιος του ΔΗΣΥ θα κατέβαινε ανεξάρτητος με ό,τι καταστροφικό θα ήταν κάτι τέτοιο. Η Αννίτα ήταν εμπόδιο γι’ αυτόν, διότι σε μια εσωκομματική αναμέτρηση των δύο για το χρίσμα, δεν ήταν σίγουρη η νίκη του.

Για όσο διαρκούσε αυτός ο εκβιασμός, λοιπόν, και πριν η Αννίτα αποσύρει την υποψηφιότητά της, γιατί δεν βγήκες μπροστά κύριε Χάρη να τα καταγγείλεις αυτά και να προειδοποιήσεις ότι δεν θα στήριζες τον Αβέρωφ αν εξασφάλιζε το χρίσμα;

Στο χθεσινό vidcast του philenews επίσης, ανέφερες με εμφανή απέχθεια, ότι συζητείται το ενδεχόμενο συνεργασίας του ΔΗΣΥ με μικρά κόμματα όπως το Βολτ, το Άλμα και η Άμεση Δημοκρατία. Ορθά διερωτήθηκες τι κοινό έχει ο ΔΗΣΥ με τα εν λόγω κόμματα. Όταν, όμως, η κοινωνία παρακολουθούσε το περιβόητο βίντεο Αννίτας-Φειδία στη βάση του οποίου εξασφαλίσατε την προεδρία της Βουλής, δεν σε είδα να βγαίνεις και να διερωτάσαι τι κοινό έχετε.

Το βροντερό χθεσινό σου «όχι», επομένως, είναι πια ήσσονος σημασίας. Δεν μπορεί να αλλάξει τις εξελίξεις. Δεν μπορεί να φρενάρει την εσωκομματική αναμέτρηση. Δεν μπορεί να ανατρέψει ενδεχόμενη υποψηφιότητα του Αβέρωφ. Τουτέστιν, το «όχι» σου άργησε πολύ. Ανήμερα του πραγματικά ιστορικού «όχι», το γενικό μπουρδούκλωμα στην Πινδάρου, καλό είναι να σας προετοιμάσει για το νέο μεγάλο «όχι» που θα σας πει η πλειοψηφία των ψηφοφόρων!