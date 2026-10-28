Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σε ισχύ βρίσκονται σήμερα, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Λευκωσίας λόγω της Δοξολογίας στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στην Αρχιεπισκοπή και της παρέλασης για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Από τα μεσάνυχτα απαγορεύεται η στάθμευση οχημάτων στην πλατεία Αρχιεπισκοπής, στις οδούς Κοραή, Ισοκράτους και Ζήνωνος Κιτιέως, καθώς και στις λεωφόρους Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, Ομήρου, Βύρωνος και Ευαγόρου και στην οδό Μιχαλάκη Καραολή.

Από τις 9:00 το πρωί διακόπτεται η τροχαία κίνηση στη λεωφόρο Ομήρου, από τη συμβολή της με την οδό Αιγύπτου μέχρι την πλατεία Ελευθερίας, καθώς και στη λεωφόρο Βύρωνος, από τα φώτα του Μουσείου μέχρι τη συμβολή της με τη λεωφόρο Γρίβα Διγενή.

Από τις 9:30 διακόπτεται επίσης η κυκλοφορία στον άξονα της παρέλασης, στις λεωφόρους Βύρωνος και Ομήρου, στην οδό Μιχαλάκη Καραολή και στη λεωφόρο Δημοσθένη Σεβέρη, από τα φώτα τροχαίας προς τη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου.

Πού μπορούν να σταθμεύσουν οι οδηγοί

Για όσους θα μεταβούν στο κέντρο για να παρακολουθήσουν την παρέλαση, ως χώροι στάθμευσης έχουν καθοριστεί:

η τάφρος Νταβίλα,

ο χώρος παρά την τάφρο, κάτω από το Δημοτικό Μέγαρο,

ο χώρος παρά την Πυροσβεστική Υπηρεσία,

ο χώρος παρά το άνοιγμα Κολοκάση.

Αλλαγές στα δρομολόγια των λεωφορείων

Μετά τις 9:30 το πρωί, τα αστικά λεωφορεία που προέρχονται από Στρόβολο, Λακατάμια, Ανθούπολη, Παρισσινό, Έγκωμη, Άγιο Δομέτιο και Άγιο Παύλο θα αποβιβάζουν και θα επιβιβάζουν επιβάτες στον χώρο στάθμευσης της οδού Ρηγαίνης, παρά το άγαλμα Σολωμού, μέσω των οδών Πάφου και Κινύρα.

Τα λεωφορεία που προέρχονται από Παλλουριώτισσα, Καϊμακλί, Αγλαντζιά, Δασούπολη και Λατσιά θα εξυπηρετούν τους επιβάτες στη γέφυρα Κάνιγγος, παρά το περίπτερο «ΟΧΙ».

Υπενθυμίζεται επίσης ότι δεν επιτρέπεται η διακίνηση οχημάτων στο τμήμα της λεωφόρου Μακαρίου Γ΄, από τα φώτα τροχαίας του Κεντρικού Αστυνομικού Σταθμού Λευκωσίας μέχρι τη λεωφόρο Ευαγόρου.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των επί καθήκοντι μελών της, ενώ όσοι θα παρακολουθήσουν την παρέλαση καλούνται να παραμένουν στα πεζοδρόμια, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή διέλευση των παρελαυνόντων.

Παράλληλα, απαγορεύεται η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drone) κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.