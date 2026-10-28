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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανοίγει σήμερα Τετάρτη τον πρώτο εσωτερικό διάλογο για τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια, στοχεύοντας σε κατάλληλα βραχυπρόθεσμα μέτρα για μεγιστοποίηση της παραγωγής καυσίμων σε ευρωπαϊκό έδαφος, περιλαμβανομένων των καυσίμων αεριωθουμένων και του ντίζελ, τα οποία είναι απαραίτητα και για στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Της συνεδρίασης θα προεδρεύσουν ο επίτροπος Άμυνας Andrius Kubilius και ο επίτροπος Ενέργειας Dan Jørgensen. Θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της βιομηχανίας, ευρωπαϊκά διυλιστήρια, παραγωγοί καυσίμων, βιομηχανικές ενώσεις και εκπρόσωποι του ΝΑΤΟ.

Σε ανακοίνωσή της η Κομισιόν αναφέρει ότι, σε ένα ασταθές γεωπολιτικό πλαίσιο, η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει επαρκή ικανότητα διύλισης, μαζί με αποθέματα και διαφοροποιημένες εισαγωγές, προκειμένου να ανταποκριθεί σε νέες πιθανές διαταραχές του εφοδιασμού.

Η διύλιση είναι ένας στρατηγικός τομέας: Τα διυλιστήρια της ΕΕ παρέχουν περίπου το 70% του καυσίμου αεριωθουμένων και το 85% του ντίζελ που καταναλώνεται στην Ευρώπη. Η διασφάλιση αξιόπιστης πρόσβασης σε καύσιμα που σχετίζονται με τον στρατό, καθώς και ανθεκτικών υποδομών αποθήκευσης και διανομής, η ενσωμάτωση των αμυντικών αναγκών στην επικείμενη νομοθεσία της ΕΕ για την ενεργειακή ασφάλεια και στις στρατηγικές για βιώσιμα καύσιμα αποτελούν κρίσιμα στοιχεία των προσπαθειών της ΕΕ για την ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας.

Η έναρξη διαλόγου για τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια ανακοινώθηκε από την πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στις αρχές Οκτωβρίου, μεταξύ προωθούμενων δράσεων της ΕΕ για την αντιμετώπιση της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης. Στόχος είναι να μειωθούν το κόστος διύλισης και η τελική χρεώση στους καταναλωτές και να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη διαθέτει τα απαραίτητα αποθέματα καυσίμων, μεταξύ άλλων και για την άμυνα.

Στην ανακοίνωση επισημαίνει ακόμα ότι η Επιτροπή συνεργάζεται με τη βιομηχανία και τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση των άμεσων επιπτώσεων της τρέχουσας κρίσης.