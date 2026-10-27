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Στους 146.963 τόνους έφτασαν οι πωλήσεις πετρελαιοειδών τον Σεπτέμβριο του 2026, αυξημένες κατά 1,5% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2025, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία. Η βενζίνη και το υγραέριο κινήθηκαν ανοδικά, ενώ μειώθηκαν οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης.

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο, οι συνολικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 20,8%, ενώ τα αποθέματα πετρελαιοειδών μειώθηκαν κατά 16,2% στο τέλος Σεπτεμβρίου έναντι του τέλους του προηγούμενου μήνα.

Άνοδος στη βενζίνη, μείωση στο πετρέλαιο κίνησης

Σε ετήσια βάση, τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των κατηγοριών που αναφέρει η ανακοίνωση κατέγραψε το υγραέριο, με άνοδο 12,1%. Ακολούθησαν η άσφαλτος με 5,1%, το ελαφρύ μαζούτ με 1,6% και η βενζίνη με 1,5%. Οι προμήθειες καυσίμων σε αεροπλάνα αυξήθηκαν κατά 1,4%.

Αντίθετα, οι πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης υποχώρησαν κατά 6% και πετρελαίου κίνησης κατά 1,4%. Μείωση 3,6% καταγράφηκε και στις προμήθειες καυσίμων σε πλοία.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών ανήλθαν στους 62.557 τόνους, αυξημένες κατά 1,7% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025.

Άλμα έναντι του Αυγούστου

Η μηνιαία αύξηση των συνολικών πωλήσεων κατά 20,8% συνοδεύτηκε από άνοδο σε βασικές κατηγορίες καυσίμων.

Οι προμήθειες σε πλοία αυξήθηκαν κατά 51,3% και σε αεροπλάνα κατά 1,9%. Παράλληλα, οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης ενισχύθηκαν κατά 21,4% και βενζίνης κατά 10% σε σύγκριση με τον Αύγουστο.

Συνολικά, στο εννεάμηνο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2026, οι πωλήσεις πετρελαιοειδών κατέγραψαν αύξηση 0,7% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025.