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Θετικά φαίνεται ότι είναι τα πρώτα μηνύματα για τη νέα τουριστική περίοδο του 2027. Τα οποία μάλιστα μηνύματα, αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθότι αφορούν τη μεγαλύτερη τουριστική αγορά για τη χώρα μας. Δηλαδή τη βρετανική.

Μιλώντας χθες στο κρατικό ραδιόφωνο, η Διευθύντρια Αεροπορικής Ανάπτυξης, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Hermes Airports, Μαρία Κουρούπη, επισήμανε μεταξύ άλλων, ότι για το 2027, οι ενδείξεις και ο προγραμματισμός των αεροπορικών εταιρειών δείχνουν επανάκαμψη της βρετανικής αγοράς.

Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί πως σαφέστερα συμπεράσματα για την συγκεκριμένη αγορά, θα προκύψουν μετά τη μεγάλη τουριστική έκθεση του Λονδίνου, την World Travel Market (WTM London), η οποία θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 3 Νοεμβρίου ως και την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026 στο εκθεσιακό κέντρο ExCeL London.

Ανάκαμψη Βρετανίας

Αναλυτικότερα, αναφερόμενη στη βρετανική αγορά, η Μαρία Κουρούπη είπε ότι με βάση τα στοιχεία της Hermes Airports, φέτος καταγράφηκε μείωση της τάξης περίπου του 10%. Για να προσθέσει πως οι ενδείξεις για το το 2027 και ο προγραμματισμός των αεροπορικών εταιρειών, δείχνουν επανάκαμψη της βρετανικής αγοράς.

Η Hermes Airports αναμένει αύξηση της τάξης του 6%-7%, χωρίς όμως να αναμένεται επιστροφή στα επίπεδα της προηγούμενης χρονιάς, σημείωσε. Η κ. Κουρούπη πρόσθεσε ότι σημάδια ανάκαμψης καταγράφονται ήδη τους τελευταίους μήνες του τρέχοντος έτους, επισημαίνοντας ότι τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο οι επιδόσεις ήταν ιδιαίτερα καλές. Για να συμπληρώσει ότι η εικόνα τόσο για τη βρετανική αγορά όσο και ευρύτερα για το 2027, δείχνει ότι η Κύπρος επανέρχεται σε ανοδική πορεία. Αυτό βέβαια, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προκύψουν νέα απρόοπτα. «Η τουριστική και αεροπορική βιομηχανία παραμένουν ευάλωτες σε πολλούς εξωγενείς παράγοντες», επισήμανε.

Νέα δρομολόγια

Η Διευθύντρια Αεροπορικής Ανάπτυξης, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Hermes Airports, αναφέρθηκε στις δηλώσεις της και στην προσθήκη νέων πτήσεων και προορισμών προς το τέλος του έτους. Όπως είπε, έχει πρόσφατα ανακοινωθεί η σύνδεση με τη Μαδρίτη, συνεχίζονται οι πτήσεις προς τη Βαρκελώνη, ενώ υπάρχουν επίσης πτήσεις προς τη Ρώμη και το Λονδίνο. Πρόσθεσε ότι ενισχύονται τόσο υφιστάμενα δρομολόγια, όσο και εντελώς νέες συνδέσεις.

Η τάση αυτή, σύμφωνα με την ίδια, άρχισε από τα μέσα του 2026 και αναμένεται να συνεχιστεί το 2027. Όπως ανέφερε, το 2027 εκτιμάται ότι θα αποτελέσει χρονιά σταθεροποίησης των νέων δρομολογίων που είτε ξεκίνησαν φέτος, είτε ενισχύθηκαν μέσα στη χρονιά και αναμένεται να επαναληφθούν.

Αύξηση εισιτηρίων

Παρόλο ότι καταγράφεται μια σταδιακή αύξηση στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, εντούτοις, δεν τίθεται θέμα επηρεασμού των πτήσεων λόγω των αυξήσεων αυτών, σχολίασε στο μεταξύ η κ. Κουρούπη, με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις του επικεφαλής της Ryanair.

Όπως εξήγησε, τα κόστη των αεροπορικών εταιρειών έχουν αυξηθεί, ιδιαίτερα λόγω των καυσίμων και εκτίμησε ότι σταδιακά ένα μέρος των αυξημένων εξόδων θα περάσει στους επιβάτες. Τόνισε, ωστόσο, ότι οι αεροπορικές εταιρείες λειτουργούν με βάση τη ζήτηση και τον ανταγωνισμό και, ως εκ τούτου, αυτοί είναι οι παράγοντες που καθορίζουν τις τιμές των εισιτηρίων. «Οι τιμές είναι δυναμικές στις αεροπορικές εταιρείες», ανέφερε, εξηγώντας ότι δεν πρόκειται για μια οριζόντια αύξηση ή μείωση, αλλά για διακυμάνσεις ανάλογα με τη ζήτηση και τον ανταγωνισμό σε κάθε αγορά.

Αεροπορική σύνδεση

Στο μεταξύ, το Υφυπουργείο Τουρισμού, συμμετείχε στο World Routes 2026, ένα από τα σημαντικότερα διεθνή φόρουμ για την ανάπτυξη της αεροπορικής συνδεσιμότητας. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, πραγματοποιήθηκαν σειρά συναντήσεων με αεροπορικές εταιρείες, με επίκεντρο την πορεία των υφιστάμενων δρομολογίων προς την Κύπρο, την επέκταση της πτητικής περιόδου και την αύξηση της χωρητικότητας, καθώς και τη διερεύνηση προοπτικών για νέα δρομολόγια και αγορές.

Όπως αναφέρεται, η συνεχής επαφή και συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες, αποτελεί σημαντικό μέρος των προσπαθειών του Υφυπουργείου για περαιτέρω ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας και της προσβασιμότητας της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Όπως έχει προαναφερθεί, το Υφυπουργείο, αλλά και οι επαγγελματίες του κλάδου, αναμένεται να δώσουν δυναμικό το παρόν τους και στην επικείμενη έκθεση στο Λονδίνο, την WTM, μια από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως στο είδος της, όπου και αναμένεται να ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό η εικόνα σε σχέση με τα πλάνα αεροπορικών εταιρειών και τουριστικών πρακτόρων για τη χώρα μας το 2027. Η περσινή διοργάνωση ήταν η μεγαλύτερη και πιο επιτυχημένη μέχρι σήμερα. Συνολικά εκπροσωπήθηκαν 182 χώρες, ενώ η προσέλευση έφτασε τους 46.500 επισκέπτες.