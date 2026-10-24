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Ιδιαίτερα προβληματισμένοι παρουσιάστηκαν χθες οι βουλευτές της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, μετά την εξέταση του προϋπολογισμού του Υφυπουργείου Τουρισμού για το 2027. Όπως προκύπτει, ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται στα €59,5 εκατ. για το 2027, έναντι €74,2 εκατ. στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2026, παρουσιάζοντας μείωση περίπου €14,8 εκατ. ή 19,9%.

Κληθείς από βουλευτές να εξηγήσει τους λόγους της μείωσης στον προϋπολογισμό του 2027, ο υφυπουργός Τουρισμού σημείωσε ότι η μείωση αυτή οφείλεται αφενός σε πιστώσεις που είχαν προβλεφθεί στον αντίστοιχο περσινό για σκοπούς φιλοξενίας λόγω της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, αφετέρου για δράσεις του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που ολοκληρώνεται με το τέλος του έτους, για να υπογραμμίσει ότι δεν υπάρχει ουσιαστική διαφοροποίηση.

Περαιτέρω, ο κ. Κουμής ανέφερε σχετικά με τον προϋπολογισμό ότι ανέρχεται στα €59,5 εκ. εκ των οποίων ποσοστό περίπου 62% αφορά δράσεις για την προβολή του προορισμού και τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, όπως προωθητικές ενέργειες, συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις και σχέδια κινήτρων ύψους €4,4 εκ. Σχετικά με τις δαπάνες προβολής, συμπλήρωσε ότι το υπάρχον κονδύλι επαρκεί για την επίτευξη των στόχων του Υφυπουργείου, προσθέτοντας ότι ο τουρισμός εξαρτάται επίσης από το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν.

Εξηγήσεις για το γεγονός ότι οι δαπάνες για προώθηση και προβολή της χώρας στο εξωτερικό είναι μειωμένες σε σχέση με το 2026, είχε ζητήσει ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Γεωργίου. «Ειλικρινά, δεν μπορούμε να καταλάβουμε την λογική, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές κρίσεις όχι μόνο συνεχίζονται αλλά εντείνονται, το διεθνές περιβάλλον παραμένει απρόβλεπτο και οι πληθωριστικές πιέσεις και η ακρίβεια επιβαρύνουν όλο τον κόσμο». Προσέθεσε ότι το κράτος οφείλει να επενδύσει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, στην προσέλκυση νέων αγορών, στην ανάπτυξη του χειμερινού τουρισμού, και στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Με τη σειρά του, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Πασιουρτίδης, ανέφερε ότι η Κυβέρνηση συνεχίζει να επενδύει σε επικοινωνιακές διακηρύξεις την ώρα που τα ουσιαστικά προβλήματα του τουρισμού παραμένουν άλυτα. «Ο προϋπολογισμός του Υφυπουργείου Τουρισμού για το 2027 μειώνεται κατά €14,8 εκ. ευρώ, ενώ σχεδόν €27 εκ. προορίζονται για εκστρατείες προβολής, χωρίς να παρουσιάζεται με σαφήνεια ο απολογισμός και η πραγματική απόδοση αυτών των δαπανών. Πού είναι τα μετρήσιμα αποτελέσματα; Πού είναι η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της εποχικότητας, η ουσιαστική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η διασφάλιση αξιοπρεπών θέσεων εργασίας», διερωτήθηκε.

Πέραν των πιο πάνω, ο υφυπουργός Τουρισμού μιλώντας μετά το πέρας της συνεδρίας εξέφρασε την εκτίμηση ότι «με το πέρας του έτους, εάν η πορεία των επόμενων μηνών είναι παρόμοια με εκείνη του προηγούμενου έτους, ο δείκτης των εσόδων θα καταγράψει μείωση της τάξης μόλις του 3% – 4%, που υπό τις περιστάσεις αποτελεί μία πολύ ικανοποιητική επίδοση». Για τους πρώτους επτά μήνες του έτους, τα έσοδα από τον τουρισμό καταγράφουν μείωση της τάξης του 7% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, αλλά άνοδο της τάξης του 9,2% και 13,8% σε σύγκριση με τα έτη 2024 και 2023.