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Αχαρτογράφητες παραμένουν οι ενδεχόμενες επιπτώσεις του γαλλικού χρέους στην Ευρωζώνη, την ώρα που αναλυτές και οικονομολόγοι σε μεγάλα διεθνή πρακτορεία προειδοποιούν για τον κίνδυνο μετάδοσης της κρίσης στην Ευρωζώνη.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βρίσκεται συν τω χρόνω μπροστά στο δίλημμα να παρέμβει, στηρίζοντας την αγορά γαλλικών ομολόγων ή να αφήσει το Παρίσι να αντιμετωπίσει μόνο τις συνέπειες των δημοσιονομικών και πολιτικών του αδιεξόδων.

Σύμφωνα με το Reuters, η αυξανόμενη δυσπιστία των επενδυτών αποτυπώνεται στο κόστος δανεισμού της Γαλλίας, το οποίο έχει φθάσει στα υψηλότερα επίπεδα από το 2002. Ενδεικτική είναι η προχθεσινή εκτόξευση της απόδοσης των 10ετών γαλλικών κρατικών ομολόγων στο 5,14%, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 24 ετών. Χθες η απόδοση υποχώρησε ελαφρώς στο 5,04%.

Οι ανησυχίες επιτείνονται και από τις προειδοποιήσεις της Moody’s, η οποία έχει ήδη επισημάνει ότι η ικανότητα της γαλλικής πολιτικής ηγεσίας να ξεπεράσει τον κοινοβουλευτικό κατακερματισμό, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας.

Ο αναλυτής της RBC BlueBay Asset Management, Michael Bell, προειδοποιεί ότι ενδεχόμενες περαιτέρω υποβαθμίσεις θα μπορούσαν να αναγκάσουν ορισμένους μεγάλους επενδυτές να πουλήσουν γαλλικά ομόλογα, εντείνοντας τις πιέσεις.

Οι επιπτώσεις παραμένουν αχαρτογράφητες, δηλώνει στον «Φ» ο επικεφαλής οικονομολόγος της Trading Point, Μιχάλης Φλωρεντιάδης, ο οποίος εκφράζει τον προβληματισμό του για την επικρατούσα πολιτική αστάθεια και τις κοινωνικές αναταραχές στους δρόμους του Παρισιού.

Θα στηρίξει η ΕΚΤ τους δανειστές;

Οι αναλυτές δεν θεωρούν πιθανή μια άμεση παρέμβαση της ΕΚΤ. Ο οικονομολόγος της επενδυτικής τράπεζας Nomura, Αντρέι Στσεπάνιακ, εκτιμά ότι θα απαιτούνταν σημαντική επιδείνωση στις αγορές και μετάδοση των πιέσεων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο David Mars, του ερευνητικού οργανισμού OMFIF, προειδοποιεί ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να εμπλέξει την ΕΚΤ στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση της Γαλλίας.

Η ΕΚΤ διαθέτει μηχανισμό αγοράς κρατικών ομολόγων (TPI), μέσω του οποίου θα μπορούσε να στηρίξει έμμεσα και τους ιδιώτες δανειστές, συγκρατώντας την πτώση των τιμών των ομολόγων. Δεν εγγυάται, όμως, την αποπληρωμή τους και μια τέτοια κίνηση δεν συγκεντρώνει για την ώρα την απαραίτητη στήριξη.

Έμμεσοι κίνδυνοι για Κύπρο

Ο οικονομολόγος Τάσος Γιασεμίδης προειδοποιεί ότι οι κίνδυνοι για την Κύπρο είναι έμμεσοι, αλλά υπαρκτοί. Παρά τα δημοσιονομικά πλεονάσματα και την αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, μια ευρωπαϊκή κρίση εμπιστοσύνης θα μπορούσε, όπως επισημαίνει στον «Φ», να αυξήσει το κόστος δανεισμού του κράτους και των τραπεζών, επηρεάζοντας επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Σημειώνει, παράλληλα, ότι εν αντιθέσει με το παρελθόν που υπέφερε η περιφέρεια, σήμερα υποφέρει η καρδιά της Ευρώπης και προσθέτει ότι μια αποδυναμωμένη Γαλλία αποδυναμώνει και τον γαλλογερμανικό άξονα, σε μια περίοδο που η Ευρώπη καλείται να λάβει κρίσιμες οικονομικές και αμυντικές αποφάσεις.

Η λύση και τα τρία σενάρια

Ο Μιχάλης Φλωρεντιάδης θεωρεί, μιλώντας στον «Φ», μονόδρομο τον πολιτικό συμβιβασμό για την έγκριση του προϋπολογισμού του 2027 και τη λήψη μέτρων που θα αποκαταστήσουν την αξιοπιστία της Γαλλίας έναντι των δανειστών.

Ο Τάσος Γιασεμίδης διακρίνει τρία πιθανά σενάρια. Στο πρώτο, εγκρίνεται ο προϋπολογισμός και οι πιέσεις παραμένουν ελεγχόμενες. Στο δεύτερο, η κυβέρνηση καταρρέει, η χώρα οδηγείται σε προσωρινό προϋπολογισμό και η αναταραχή εξαπλώνεται. Στο τρίτο, μια μετεκλογική ανατροπή της δημοσιονομικής πολιτικής προκαλεί σύγκρουση με τις Βρυξέλλες και ενδεχόμενη ενεργοποίηση έκτακτων ευρωπαϊκών μηχανισμών.

Η ουσία του προβλήματος, όπως υπογραμμίζει ο κ. Γιασεμίδης, δεν είναι η άμεση αδυναμία αποπληρωμής του γαλλικού χρέους, αλλά η αδυναμία του πολιτικού συστήματος να συμφωνήσει σε ένα αξιόπιστο σχέδιο εξυγίανσης.