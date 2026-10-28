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Μια οικιστική ανάπτυξη που μεταφέρει την έννοια της γειτονιάς στη σύγχρονη της διάσταση

Τη σημερινή εποχή, με τις ολοένα αυξανόμενες υποχρεώσεις, τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας και την ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής, οι περισσότεροι δεν αναζητούν απλώς μια κατοικία. Επιζητούν μια ολοκληρωμένη εμπειρία, που συνδυάζει εγγύτητα, ασφάλεια, κοινωνικοποίηση, ψυχαγωγία και άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες και αγαθά.

Παλαιότερα, οι γειτονιές ήταν κάτι πολύ περισσότερο από τη συνύπαρξη σπιτιών σε έναν ενιαίο χώρο. Ήταν ένας μικρόκοσμος, όπου τα παιδιά έπαιζαν ελεύθερα στους δρόμους μέχρι να νυχτώσει, οι πόρτες έμεναν ανοιχτές, οι γείτονες αντάλλασσαν αδιαλείπτως τα νέα τους, ενώ η καθημερινότητα ήταν πιο απλή και ανθρώπινη.

Το γωνιακό περίπτερο, το μικρό παντοπωλείο και το κοινοτικό πάρκο αποτελούσαν σημεία αναφοράς. Η διάχυτη αίσθηση ασφάλειας, οικειότητας και αλληλεγγύης ενίσχυε ακόμα περισσότερο τους δεσμούς και τις σχέσεις των κατοίκων μεταξύ τους. Το σημαντικότερο ήταν ότι οι γειτονιές δημιουργούσαν αναμνήσεις που κρατούσαν για μια ολόκληρη ζωή.

Σήμερα, η καθημερινότητα διαφέρει κατά πολύ από εκείνη του παρελθόντος. Η ανάγκη όμως των ανθρώπων για άνεση, ευκολία, εξοικείωση και αμεσότητα καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ.

Με τους ανθρώπους να βρίσκονται διαχρονικά στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της, η Cyfield δεν περιορίζεται στη δημιουργία σύγχρονων υποδομών. Αντιθέτως, επιδιώκει μέσα από τα έργα της να αναβαθμίζει ουσιαστικά την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Και το Egkomi Gardens δεν αποτελεί εξαίρεση.

Μια οικιστική ανάπτυξη που μεταφέρει την έννοια της γειτονιάς στη σύγχρονη της διάσταση. Αξιοποιώντας όλα όσα την έκαναν να ξεχωρίζει παλιά, την επαναπροσδιορίζει, συνδυάζοντας τις ανέσεις, την τεχνολογία και τη λειτουργικότητα του σήμερα. Η προσέγγιση πίσω από το έργο είναι απλή, αλλά ουσιαστική. Οι άσκοπες μετακινήσεις περιορίζονται και δημιουργούνται περισσότερες ευκαιρίες για ποιοτικό χρόνο. Στο Egkomi Gardens η καθημερινότητα εξελίσσεται σε έναν ενιαίο χώρο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θυσιάζεται η ιδιωτικότητα και η ηρεμία που ο καθένας αναζητά στο σπίτι του.

Το ολοκληρωμένο αυτό περιβάλλον διαβίωσης αποτελείται από πέντε οκταώροφα κτήρια. Εκτείνεται σε έκταση 20.640 τ.μ., με τη συνολική ανάπτυξη να αγγίζει τα 30.312 τ.μ. Η εγγύτητα, η κοινωνική αλληλεπίδραση, η ασφάλεια και η εξοικονόμηση χώρου και χρόνου, αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά του.

Η αρχιτεκτονική προσέγγιση του Marathefti Architects Studio δίνει έμφαση στο φυσικό φως, την ευρυχωρία και τις καθαρές γραμμές. Η φύση επιτελεί έναν ουσιαστικό και αναπόσπαστο ρόλο. Οι ανοιχτοί και καταπράσινοι χώροι λειτουργούν ως «ανάσες» δροσιάς μέσα στο αστικό τοπίο, ενισχύοντας το μικροκλίμα και προσφέροντας στους κατοίκους του Egkomi Gardens στιγμές πραγματικής χαλάρωσης.

Η αίσθηση της κοινότητας είναι διάχυτη παντού, με το Egkomi Gardens να ενσωματώνει μια πλειάδα παροχών που εξυπηρετούν κάθε ανάγκη. Από mini market και περίπτερο μέχρι εμπορικά καταστήματα και υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας. Σε ελεύθερη μετάφραση όλα βρίσκονται σε έναν χώρο, σε μια μόνο γειτονιά!

Η εμπειρία ολοκληρώνεται με χώρους κοινωνικοποίησης και ψυχαγωγίας, όπως καφετέρια, γυμναστήριο και σύγχρονα γήπεδα, δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για στιγμές με φίλους, οικογένεια ή ακόμα και επαγγελματικές συναντήσεις. Οι κοινόχρηστοι χώροι σχεδιάστηκαν ώστε να λειτουργούν ως σημεία συνάντησης και αλληλεπίδρασης, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που προωθεί την καθημερινή και ουσιαστική επαφή.

Η Cyfield και σε αυτό το έργο της θέτει στο επίκεντρο τη βιωσιμότητα και την ενεργειακή απόδοση, επενδύοντας σε λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις. Κάθε χώρος είναι κατασκευασμένος με προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης Α’ και υψηλής ποιότητας υλικά, διασφαλίζοντας μειωμένο κόστος διαβίωσης και μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Το Egkomi Gardens εκτός από ιδιοκατοίκηση, αποτελεί συνάμα μια επενδυτική επιλογή, με ενδιαφέρουσες προοπτικές. Η προνομιούχα θέση στην Έγκωμη, σε συνδυασμό με τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα και τις πολλαπλές χρήσεις που ενσωματώνει η ανάπτυξη, δημιουργεί ένα προϊόν που απευθύνεται σε όσους αντιμετωπίζουν την αγορά ακινήτων ως μια μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική.

Με συνολικό κόστος €110 εκατ., το έργο βρίσκεται στα αρχικά στάδια υλοποίησής του και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2029. Η πρώτη φάση υπολογίζεται να διαρκέσει δύο έτη, η δεύτερη τρία και η τρίτη τέσσερα έτη. Οι πωλήσεις των διαμερισμάτων, ενός, δύο και τριών υπνοδωματίων, αναμένονται να ξεκινήσουν προσεχώς.

Το Egkomi Gardens, αναμφίβολα, δεν είναι ένα ακόμα οικιστικό έργο. Και αυτό γιατί ζητούμενο δεν είναι απλώς να δημιουργήσει λειτουργικές και καλαίσθητες κατοικίες. Αυτό που στοχεύει είναι να επαναφέρει την αλλοτινή αξία της παραδοσιακής γειτονιάς και να της δώσει νέο νόημα στη σύγχρονη ζωή των πόλεων.

Όχι μόνο αυτό, αλλά και να προσφέρει σε ενοίκους και επισκέπτες περισσότερες επιλογές, άνεση και ποιοτικές υποδομές. Γιατί η γειτονιά πλέον δεν είναι απλώς εκεί που μένεις. Είναι εκεί όπου θέλεις και επιλέγεις να ζεις. Και αυτό δεν είναι άλλο από το Egkomi Gardens!

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

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