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Μια ολόκληρη ημέρα γεμάτη παιχνίδι, δημιουργία, μουσική και χαμόγελα περιμένει μικρούς και μεγάλους στο 2ο Nicosia Kids Festival «Μια Αγκαλιά για τα Παιδιά», που διοργανώνει η Cyfield, την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2026, από τις 10:00 έως τις 19:00, στην πλατεία του Παλιού ΓΣΠ, με guest star τη δημοφιλή τραγουδίστρια Αντιγόνη, η οποία εκπροσώπησε την Κύπρο στην Eurovision.

Μετά την περσινή επιτυχία και την παρουσία περισσότερων από 6.000 επισκεπτών, το φεστιβάλ επιστρέφει, προσκαλώντας τις οικογένειες να περάσουν μια ξεχωριστή ημέρα στο κέντρο της Λευκωσίας, με ελεύθερη είσοδο, δωρεάν δραστηριότητες και ένα πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα του Nicosia Kids Festival έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ενεργό συμμετοχή των παιδιών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παίξουν, να δημιουργήσουν, να εξερευνήσουν και να διασκεδάσουν.

Μεταξύ άλλων, στην κεντρική σκηνή, ο Άλεξ Παναγή και η Κατερίνα Χριστοφίδου θα ταξιδέψουν τα παιδιά στην «Ανακυκλωσία», με ζωντανή μουσική, πολύχρωμες κούκλες και πρωτότυπα τραγούδια. Ο ρυθμός θα ανέβει με τις χορευτικές παραστάσεις των Creative Dance Studio και Shiakallis Dance Studio.

Το Θέατρο Μασκαρίνι, ο Mordan, το Θέατρο Σκιών και η Χρυσή Ανδρέου θα μυήσουν τα παιδιά στον μαγικό κόσμο του θεάματος. Ξεχωριστή θέση στο φεστιβάλ έχει η Εκπαιδευτική Γωνιά, όπου η γνώση μετατρέπεται σε παιχνίδι, με την Engino Cyprus, τη SciSO Cyprus, τη The Merry People Academy και το Imagination Gaming Cyprus.

Στη Δημιουργική Γωνιά, face printing, μπαλονοκατασκευές και μασκότ από το Mikeymania, καθώς και ξυλοπόδαρος θα προσφέρουν ακόμα περισσότερες ευκαιρίες για παιχνίδι και δημιουργία. Τη μουσική επένδυση της ημέρας θα αναλάβει DJ και livelink από ραδιοσταθμό, ενώ ειδικά διαμορφωμένοι χώροι ξεκούρασης και επιλογές street food θα επιτρέπουν στις οικογένειες να κάνουν το διάλειμμά τους και να συνεχίζουν τη βόλτα τους με τον δικό τους ρυθμό.

Το Nicosia Kids Festival, βέβαια, δεν περιορίζεται στη διασκέδαση. Στον πυρήνα της διοργάνωσης βρίσκεται η στήριξη μη κερδοσκοπικών οργανισμών που καθημερινά προσφέρουν πολύτιμο έργο σε όσους το έχουν ανάγκη. Το Hope For Children, Sophia For Children, Ένα Όνειρο Μια Ευχή, Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου, Μικροί Ήρωες, Αγκαλιά Ελπίδας, Ελπίδα Ίδρυμα, Μικροί Εθελοντές, Παγκύπριος Σύνδεσμος Ανάδοχης Οικογένειας «Φωλιά Αγάπης», Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, Σύνδεσμος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ), Παγκύπριος Σύνδεσμος Σπανίων Γενετικών Παθήσεων «Μοναδικά Χαμόγελα», Αγκαλιάζω με Αγάπη, Παιδική Στέγη της Λευκωσίας και Πυξίδα Αγάπης. θα παρουσιάσουν το έργο και τις δράσεις τους μέσα από ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα. Παράλληλα, θα διαθέτουν προϊόντα προς πώληση για ενίσχυση των αξιέπαινων δράσεων τους, ενώ όλα τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν από τις πωλήσεις θα διατεθούν απευθείας στους συμμετέχοντες οργανισμούς. Θα συμμετέχουν επίσης οι οργανισμοί: Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (ΕΑΣ) και Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας (ΚΟΚ).

Η Cyfield μέσα από αυτή την πρωτοβουλία προσκαλεί και φέτος όλες τις οικογένειες να γίνουν μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και να μοιραστούν μια ημέρα όπου το παιχνίδι και η ψυχαγωγία συναντούν την αλληλεγγύη και την προσφορά.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ: www.nicosiakidsfestival.com