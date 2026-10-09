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Μια σημαντική διήμερη επιστημονική διοργάνωση αναδεικνύει το Minthis ως έναν ξεχωριστό προορισμό για συνέδρια, επαγγελματικές εκδηλώσεις και εταιρικές συναντήσεις.

Το Minthis resort στην Πάφο φιλοξένησε πρόσφατα την πρώτη συνάντηση της Κυπριακής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού, συγκεντρώνοντας διακεκριμένους επαγγελματίες του ιατρικού χώρου από την Κύπρο και το εξωτερικό, σε ένα διήμερο αφιερωμένο στην εκπαίδευση, την ανταλλαγή γνώσεων και την επιστημονική συνεργασία.

Η συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο για τη χειρουργική χεριού στην Κύπρο, προσφέροντας στους ειδικούς την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες και τεχνογνωσία και να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα τους, απολαμβάνοντας παράλληλα το ξεχωριστό περιβάλλον και τη φιλοξενία του Minthis.

Στο επιστημονικό πρόγραμμα ξεχώρισε η συμμετοχή του διεθνούς φήμης Καναδού χειρουργού χεριού, Καθηγητή Don Lalonde, ο οποίος μοιράστηκε την πολυετή εμπειρία του στη χειρουργική τεχνική WALANT, στην αποκατάσταση τενόντων και στη λειτουργική ανατομία του χεριού. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης διακεκριμένα μέλη της κυπριακής ιατρικής κοινότητας, τα οποία παρουσίασαν θέματα που αφορούσαν τη χειρουργική με κρημνούς, τη μικροχειρουργική του χεριού, τις παθήσεις των περιφερικών νεύρων, καθώς και την αντιμετώπιση καταγμάτων και εξαρθρημάτων του χεριού και του καρπού.

Πέρα από το επιστημονικό πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το φυσικό τοπίο του Minthis και να απολαύσουν τη διαμονή τους στο θέρετρο. Οι στιγμές εκτός της επίσημης ατζέντας πρόσφεραν χρόνο για συζήτηση και ανάπτυξη νέων επαγγελματικών επαφών.

«Ήταν μεγάλη μας χαρά να φιλοξενήσουμε την Κυπριακή Εταιρεία Χειρουργικής Χεριού για αυτή τη σημαντική πρώτη συνάντηση», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Minthis, Στέλιος Φιλιππίδης. «Τέτοιες διοργανώσεις αναδεικνύουν όσα μπορούμε να προσφέρουμε πέρα από έναν συνεδριακό χώρο. Στόχος μας είναι κάθε επαγγελματική εκδήλωση να πλαισιώνεται από ποιοτική φιλοξενία και εμπειρίες που ενισχύουν την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων».

Στην οινοπαραγωγική περιοχή της Πάφου, με βαθιές ρίζες στην κυπριακή παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου, το Minthis αποτελεί μια ξεχωριστή επιλογή για συνέδρια και εταιρικές συναντήσεις. Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις, οι χώροι διαμονής υψηλής αισθητικής, οι γαστρονομικές προτάσεις και οι υποδομές ευεξίας επιτρέπουν στους διοργανωτές να σχεδιάζουν προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε εκδήλωσης.

Η επιτυχής διήμερη διοργάνωση ανέδειξε το Minthis ως έναν προορισμό που προσφέρει τον χώρο και τον χρόνο για νέες ιδέες, δημιουργικές συζητήσεις και ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις.