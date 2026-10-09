Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η ACE Networks γιόρτασε την 20ή επέτειό της μέσα από μια σειρά εορταστικών εκδηλώσεων, τιμώντας πελάτες, συνεργάτες, συναδέλφους και φίλους που αποτέλεσαν μέρος της πορείας της εταιρείας τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Από την ίδρυσή της το 2005, η ACE Networks έχει εξελιχθεί σε μια καταξιωμένη εταιρεία Τεχνολογίας προσφέροντας υπηρεσίες και λύσεις πληροφορικής σε επιχειρήσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό. Η σημαντική αυτή επέτειος γιορτάστηκε με μια ξεχωριστή εκδήλωση στο ξενοδοχείο The Landmark στην Λευκωσία, φέρνοντας κοντά ανθρώπους που συνέβαλαν και στήριξαν την πορεία της εταιρείας όλα αυτά τα χρόνια.

Με κεντρικό μήνυμα «20 Χρόνια. Μία Υπόσχεση.», η επέτειος αποτέλεσε μια ευκαιρία αναδρομής σε δύο δεκαετίες ανάπτυξης, αλλά και έκφρασης ευγνωμοσύνης προς όλους όσοι συνέβαλαν στην ιστορία της ACE Networks, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη δέσμευση της εταιρείας για τα χρόνια που ακολουθούν.

«Κοιτάζοντας πίσω σε αυτά τα είκοσι χρόνια, αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία δεν είναι απλώς τι έχουμε δημιουργήσει, αλλά με ποιους το έχουμε δημιουργήσει. Οι πελάτες, οι συνεργάτες και οι άνθρωποί μας βρίσκονται στην καρδιά αυτής της πορείας. Η τεχνολογία θα συνεχίσει να αλλάζει και εμείς θα συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε μαζί της, με την υπόσχεσή μας να παραμένει η ίδια: να παραδίδουμε όσα υποσχόμαστε, με συνέπεια και προσήλωση στην ποιότητα.» Andis Americanos, Director, ACE Networks

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών, η ACE Networks εξελίχθηκε παράλληλα με ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο τεχνολογικό τοπίο, διευρύνοντας την τεχνογνωσία της από τις παραδοσιακές υποδομές μέχρι την κυβερνοασφάλεια και την τεχνητή νοημοσύνη. Με αφετηρία την Κύπρο, η εταιρεία έχει επεκτείνει την παρουσία της στην Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, υποστηρίζοντας παράλληλα πελάτες σε όλο τον κόσμο.

Καθώς η ACE Networks περνά στο επόμενο κεφάλαιο της πορείας της, συνεχίζει να επενδύει στους ανθρώπους και την τεχνογνωσία της, προσαρμοζόμενη στις τεχνολογίες που διαμορφώνουν το μέλλον.

https://acenetworks.eu/ace-networks-20-chronia

Σχετικά με την ACE Networks

Η ACE Networks είναι εταιρεία τεχνολογίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών πληροφορικής, παρέχοντας επιχειρηματικές λύσεις IT σε οργανισμούς στην Κύπρο και σε διεθνείς αγορές. Με συνεργατική προσέγγιση και επίκεντρο τον πελάτη, η εταιρεία σχεδιάζει και υλοποιεί λύσεις στους τομείς των υποδομών πληροφορικής, της κυβερνοασφάλειας, των τεχνολογιών cloud, των διαχειριζόμενων υπηρεσιών και των ενοποιημένων επικοινωνιών, προσαρμοσμένες στις εξελισσόμενες ανάγκες κάθε οργανισμού.

Τα τελευταία 20 χρόνια, η ACE Networks έχει αποκτήσει εκτενή εμπειρία σε έργα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων έργων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τεχνογνωσία της ενισχύεται από περισσότερες από 100 πιστοποιήσεις τεχνολογικών κατασκευαστών (vendor certifications) στο ανθρώπινο δυναμικό της, όλες τις πιστοποιήσεις Microsoft Solutions Partner, καθώς και στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους διεθνείς προμηθευτές τεχνολογίας.