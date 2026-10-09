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«Ο κ. Κουλέρμος μού ζήτησε να κάνω πίσω». Με αυτή τη δήλωση, ο πρώην υπουργός Υγείας Γιώργος Παμπορίδης έδωσε το στίγμα για όσα συνέβησαν το απόγευμα της Πέμπτης στον πέμπτο όροφο της Πινδάρου.

Φιλοξενούμενος στην κρατική τηλεόραση, ρωτήθηκε για την εμπλοκή εκδοτών εφημερίδων σε διάφορες παρασκηνιακές συναντήσεις, όπως, για παράδειγμα, την παρουσία του εκδότη της εφημερίδας «Πολίτης», Κρις Παναγιώτου, και του Διονύση Διονυσίου στην ψαροταβέρνα, μαζί με την Αννίτα Δημητρίου και τον Αβέρωφ Νεοφύτου, αλλά και τη χθεσινή παρουσία του εκδότη της εφημερίδας «Αλήθεια», Φρίξου Κουλέρμου, στην Πινδάρου. Ο κ. Παμπορίδης ανέφερε λακωνικά ότι «φαίνεται πως ο καθένας θέλει τον κηδεμόνα του στις συναντήσεις».

Ωστόσο, δήλωσε άγνοια για το ποιανού κηδεμόνας είναι ο Φρίξος Κουλέρμος, τονίζοντας ότι ο ίδιος πήγε μόνος του στη συνάντηση. «Ο κ. Κουλέρμος δεν είναι μόνο εκδότης, αλλά και ιδρυτικό στέλεχος του κόμματος. Ενδεχομένως, γι’ αυτό τον λόγο να ήταν εμπλεκόμενος στην υπόθεση».

Υπογράμμισε ότι δεν τον ενδιαφέρουν αυτές οι παρεμβάσεις ούτε τον επηρεάζουν. «Είχα νουθεσία χθες από τον κ. Κουλέρμο, την οποία απέρριψα. Μου ζήτησε να κάνω πίσω».

Πρόσθεσε ότι έχει δεχθεί και άλλες νουθεσίες από στελέχη του Συναγερμού, προς άλλες κατευθύνσεις. «Οι παλαιότεροι έχουν την ανάγκη να συμβουλεύουν τους νεότερους με μια πατερναλιστική προσέγγιση. Δεν είχα ποτέ μου καμία σχέση με τον κ. Κουλέρμο ούτε και καμία εξάρτηση».

«Η Αννίτα αμφισβητήθηκε και λοιδορήθηκε»

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι αυτό που συνέβη στον ΔΗΣΥ μπορεί να συμβεί σε όλα τα πολιτικά κόμματα. «Η πολιτική είναι βρόμικη δουλειά και με στεναχωρεί. Θλίβομαι που είδα την πρόεδρο του κόμματος να αποσύρει την υποψηφιότητά της».

Ερωτηθείς αν υπήρξαν πιέσεις προς την κ. Δημητρίου, απάντησε ότι «εκ των πραγμάτων πιέστηκε. Μια νέα γυναίκα σε ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον, από ανθρώπους οι οποίοι έχουν συνηθίσει να διαπλέκονται πίσω από κλειστές πόρτες και έχουν συνηθίσει τα θέλω τους να γίνονται πράξεις. Αμφισβητήθηκε και λοιδορήθηκε. Υποσκάφθηκε με ψιθύρους και κουτσομπολιά, ενώ θίχθηκαν και προσωπικά της ζητήματα».

Υπογράμμισε ότι η κ. Δημητρίου απέδειξε πως είναι πολύ πιο ηθική από όλους μας. «Επέλεξε να παίξει τον ρόλο που της ανατέθηκε ως πρόεδρος του κόμματος, ως θεματοφύλακας της ενότητας, την ώρα που είχε το πάνω χέρι σε αυτή την εκλογική διαδικασία».

Ο κ. Παμπορίδης εξέφρασε την άποψη ότι η κ. Δημητρίου πολύ δύσκολα θα έχανε στην εκλογική διαδικασία, ωστόσο, απέδειξε ότι τοποθετεί πάνω από τις πολιτικές της φιλοδοξίες το καλό του κόμματος. «Είχε τον θαυμασμό μου, χθες απέκτησε τον αμέριστο σεβασμό μου».

Ο Γιώργος Παμπορίδης προέβλεψε ότι θα υπάρξουν και άλλες υποψηφιότητες για το χρίσμα του κόμματος, πέραν της δικής του και εκείνης του Αβέρωφ Νεοφύτου. «Το δίλημμα των μελών του κόμματος είναι αν θα επιλέξουν να ξαναπροσπαθήσουν με τον Αβέρωφ Νεοφύτου ή αν θα επιλέξουν να γυρίσουν σελίδα και να πάνε σε κάτι διαφορετικό».

Συμπλήρωσε ότι δεν μπήκε στην πολιτική για να βγάλει χρήματα και να αποκτήσει δόξα.