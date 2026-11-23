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Στο πλαίσιο μιας πολιτικής ανάλυσης, θα είχε ενδιαφέρον να καταγράψουμε τις κατά καιρούς «παράδοξες» ή, κατά πολλούς, αιρετικές συμμαχίες που διαμορφώθηκαν στην Κύπρο, τόσο στο πρόσφατο όσο και στο πιο μακρινό παρελθόν.

Όχι για να δικαιολογήσουμε ή να «ξεπλύνουμε» –κατά την άποψη ορισμένων– προθέσεις για πολιτικές συμμαχίες ή συνεργασίες, αλλά για να παραθέσουμε τα γεγονότα στο πλαίσιο της ευρύτερης συζήτησης που διεξάγεται σήμερα.

Πρόκειται για συνεργασίες και συμμαχίες οι οποίες «έσπασαν» ορισμένους ιδεολογικοπολιτικούς φραγμούς, σε χρονικές περιόδους κατά τις οποίες το ιδεολογικοπολιτικό στίγμα των παρατάξεων ήταν πολύ πιο έντονο, ενώ τα πάθη παρέμεναν ισχυρά, εξαιτίας όσων είχαν προηγηθεί κατά τη διάρκεια και μετά την περίοδο του πραξικοπήματος στην Κύπρο, μέσα σε ένα κλίμα φανατισμού και διχασμού.

Κάθε περίπτωση ήταν διαφορετική, όπως διαφορετικό ήταν κάθε φορά και το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφωνόταν. Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι καταργούνται τα ιδεολογικοπολιτικά πλαίσια και οι ηθικοί φραγμοί. Στην πολιτική, όμως, τα δεδομένα και οι συγκυρίες οδηγούν πολλές φορές σε συνεργασίες αυτού του είδους.

Όταν, για παράδειγμα, το 1993, κατά τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, το ΔΗΚΟ στήριξε τον Γλαύκο Κληρίδη για την εκλογή του στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, επρόκειτο για μια σημαντική υπέρβαση για τα δεδομένα της εποχής.

Χαρακτηριστική ήταν μια δήλωση του Σπύρου Κυπριανού, ο οποίος, προεκλογικά, σε τηλεοπτική του εμφάνιση, έλεγε πως προτιμούσε να του κοπούν τα χέρια παρά να στηρίξει τον Κληρίδη.

Ωστόσο, τη νύχτα του πρώτου γύρου των εκλογών, ο Αλέξης Γαλανός, ένα από τα ηγετικά στελέχη του ΔΗΚΟ εκείνη την περίοδο, δήλωνε πως «η πεζίνα του Βασιλείου ως εδώ ήταν».

Μόλις μία εβδομάδα μετά, ο Γλαύκος Κληρίδης και ο Σπύρος Κυπριανού βρίσκονταν στην ίδια εξέδρα.

Γιατί το αναφέρουμε ως παράδειγμα; Για να δείξουμε πώς τα δεδομένα στην πολιτική αλλάζουν. Και το επισημαίνουμε με αναφορά στο σήμερα και στην όλη συζήτηση για το κατά πόσον είναι ηθική μια σύμπλευση του ΔΗΚΟ με το ΕΛΑΜ στις προεδρικές εκλογές του 2028, εάν αποφασίσουν και τα δύο κόμματα να στηρίξουν τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Τότε δεν υπήρχε το ΕΛΑΜ ως κόμμα. Τα άτομα που σήμερα απαρτίζουν το ΕΛΑΜ, όπως συχνά αναφέρουν ο Χρίστος Χρίστου και άλλα στελέχη του κόμματος, προέρχονται από τον ΔΗΣΥ.

«Οι παππούδες και οι πατεράδες μας ψήφιζαν ΔΗΣΥ», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά σε ομιλία του στη Βουλή ο βουλευτής του ΕΛΑΜ, Λίνος Παπαγιάννης.

Ο ΔΗΣΥ ήταν το κόμμα που στέγασε, μεταξύ άλλων, άτομα της αντιαμακαριανής παράταξης, αλλά και μέλη της ΕΟΚΑ Β΄, ενώ το ΔΗΚΟ ήταν το κόμμα του Μακαρίου και των αντιστασιακών.

Το 1998, επίσης, κατά την έναρξη της δεύτερης θητείας του Γλαύκου Κληρίδη, στο πλαίσιο της εξαγγελίας του για τη σύσταση κυβέρνησης εθνικής ενότητας, συμμετείχε σε αυτήν και η ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσσαρίδη, με υπουργό Άμυνας τον Γιαννάκη Ομήρου.

Αν πάμε ακόμη πιο πίσω, γνωστή, αν και άτυπη, ήταν η συνεργασία σε κοινοβουλευτικό επίπεδο μεταξύ ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ στα μέσα της δεκαετίας του 1980. Τα δύο κόμματα άσκησαν τότε πίεση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Σπύρο Κυπριανού, για τους χειρισμούς του και την πολιτική που ακολουθούσε στο Κυπριακό.

Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς, σε συγκεκριμένες πολιτικές συγκυρίες, κόμματα με έντονες ιδεολογικές διαφορές μπορούσαν να βρεθούν στην ίδια πλευρά μιας πολιτικής αντιπαράθεσης, όταν υπήρχε κοινός στόχος ή κοινό σημείο διαφωνίας.

Είναι θεμιτό; Το πολιτικό σύστημα στην Κύπρο και ιδιαίτερα ο τρόπος εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας επιβάλλουν, σε μεγάλο βαθμό, τις πολιτικές συνεργασίες.

Ασφαλώς, αυτή η πολιτική εξίσωση δεν μπορεί να περιλαμβάνει αυθαίρετες συνεργασίες ή συνεργασίες χωρίς αρχές. Υπάρχουν ιδεολογικά όρια, πολιτικές κόκκινες γραμμές και ζητήματα αρχών, τα οποία κάθε πολιτικός χώρος οφείλει να σταθμίζει.

Η ιστορία, ωστόσο, δείχνει ότι οι πολιτικές συνεργασίες στην Κύπρο δεν υπήρξαν ποτέ στατικές ούτε περιορίστηκαν σε αυστηρά ιδεολογικά στεγανά. Ο καθένας μπορεί να το κρίνει με βάση τη δική του ηθική και πολιτική αντίληψη. Η πραγματικότητα, όμως, είναι πως, σε έναν βαθμό, η ευαισθησία ορισμένων από εμάς σήμερα μπορεί να είναι και ολίγον υποκριτική και, πολύ περισσότερο, επιλεκτική.