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Ολοένα και μεγαλύτερη πίεση δέχεται η Revolut από τις αρχές σε ολόκληρη την Ευρώπη για να λάβει αυστηρά μέτρα κατά του οικονομικού εγκλήματος, αφού οι αρχές διαπίστωσαν ότι Ρώσοι που ασχολούνται με το ξέπλυμα χρήματος και Ιταλοί μαφιόζοι είχαν εκμεταλλευτεί την εφαρμογή της νεοφυούς εταιρείας για να συγκαλύψουν τα έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες. Οι αρχές τόσο στην Ιταλία όσο και στη Σουηδία ανακοίνωσαν πρόσφατα ότι οι ταχύτατες διαδικασίες εγγραφής της Revolut και η εκτεταμένη δραστηριότητά της στον τομέα των κρυπτονομισμάτων χρησιμοποιούνται από εγκληματίες για τη μεταφορά παράνομων κεφαλαίων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (AMLA) παρακολουθεί πλέον την κατάσταση στην Revolut, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, αφού ειδοποιήθηκε για τις παραλείψεις της εταιρείας fintech από τις ιταλικές αρχές. Υπενθυμίζεται πως την προηγούμενη εβδομάδα ιταλικό δικαστήριο έθεσε τις δραστηριότητες της Revolut στη χώρα υπό ρυθμιστική εποπτεία λόγω «σοβαρών ελλείψεων» στους ελέγχους της για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ανέφερε ότι εγκληματίες, μεταξύ των οποίων και ορισμένοι που συνδέονται με τη μαφία, είχαν εκμεταλλευτεί τα συστήματα της νεοτράπεζας για να μεταφέρουν εκατομμύρια ευρώ σε όλη την Ευρώπη.

Η απόφαση δίνει στη Revolut 12 μήνες για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα υπό την εποπτεία ενός διαχειριστή που ορίστηκε από το δικαστήριο. Η εντολή ισχύει μόνο για τις δραστηριότητες της εταιρείας στην Ιταλία. Η κίνηση αυτή ακολούθησε έρευνα της ιταλικής οικονομικής αστυνομίας, η οποία διαπίστωσε ότι ελλείψεις στα συστήματα της Revolut είχαν επιτρέψει σε 24 άτομα, τα οποία είτε είχαν καταδικαστεί είτε ήταν υπό έρευνα, να αποκρύψουν συναλλαγές ύψους 41,9 εκατ. ευρώ μεταξύ του 2021 και του 2026.

Άλλες τράπεζες είχαν υποβάλει 265 αναφορές ύποπτων συναλλαγών που αφορούσαν τα 24 άτομα, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση. Η Revolut δήλωσε ότι αποδέχεται την απόφαση του δικαστηρίου και ότι θα συνεργαστεί με τις ιταλικές αρχές. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι πελάτες της Revolut υπέβαλαν περισσότερες καταγγελίες για απάτη στην Υπηρεσία Χρηματοοικονομικού Διαμεσολαβητή από ό,τι οι πελάτες οποιασδήποτε άλλης τράπεζας τα τελευταία χρόνια.

Η Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (FCA) ανέφερε ότι τα στοιχεία αυτά αποτελούν «βασικό δείκτη των τομέων στους οποίους οι εταιρείες πρέπει να βελτιωθούν». Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι πελάτες της Revolut υπέβαλαν περισσότερες καταγγελίες για απάτη στην Υπηρεσία Χρηματοοικονομικού Διαμεσολαβητή από ό,τι οι πελάτες οποιασδήποτε άλλης τράπεζας.

Η ρυθμιστική πίεση υπογραμμίζει τον αυξημένο έλεγχο που αντιμετωπίζει η Revolut, καθώς εξελίσσεται από μια νεοσύστατη εταιρεία πληρωμών σε μια εκτεταμένη παγκόσμια τράπεζα. Η εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας με έδρα το Λονδίνο — η αξία της οποίας εκτιμήθηκε πρόσφατα στα 115 δισ. δολάρια σε μια ιδιωτική πώληση μετοχών — στοχεύει να επεκταθεί σε 30 επιπλέον αγορές έως το 2030. Η νεοφυής επιχείρηση βρίσκεται επίσης υπό έλεγχο στη Σουηδία, όπου η υπηρεσία καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος της χώρας διαπίστωσε ότι η Revolut χρησιμοποιείται από άτομα που συνδέονται με τη Ρωσία και ασχολούνται με το ξέπλυμα χρήματος, προκειμένου να μετατρέπουν έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες σε κρυπτονομίσματα και να μεταφέρουν κεφάλαια στο εξωτερικό. Η σουηδική αστυνομία διαπίστωσε ότι οι εγκληματίες χρησιμοποιούσαν κυρίως την Revolut για την αποστολή χρημάτων στο εξωτερικό.