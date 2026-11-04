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Στα 115 δισ. δολάρια διαμορφώθηκε η αποτίμηση της Revolut μετά την ολοκλήρωση νέου γύρου άντλησης κεφαλαίων, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, η οποία επεκτείνει την τραπεζική της παρουσία σε νέες αγορές και θέτει ως μακροπρόθεσμο στόχο να εξυπηρετεί περισσότερους από 100 εκατομμύρια ενεργούς πελάτες σε περισσότερες από 100 χώρες.

Της επενδυτικής συναλλαγής ηγήθηκαν οι Glade Brook Capital Partners, Coatue, Durable Capital Partners, Baillie Gifford και λογαριασμοί υπό τη συμβουλευτική υποστήριξη της T. Rowe Price Associates. Σύμφωνα με τη Revolut, ο γύρος προσέλκυσε σημαντικό ενδιαφέρον τόσο από υφιστάμενους επενδυτές όσο και από νέους επενδυτικούς εταίρους διεθνώς.

Νέες τράπεζες και άδειες εκτός Ευρώπης

Η εταιρεία αναφέρει ότι, από τις αρχές του 2026, έχει θέσει σε λειτουργία τράπεζες στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Μεξικό, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Παράλληλα, έχει εξασφαλίσει τραπεζικές άδειες στη Γαλλία, την Κολομβία και την Αργεντινή.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, έχει λάβει υπό όρους έγκριση για τραπεζική άδεια από το Γραφείο Ελέγχου του Νομίσματος των ΗΠΑ (OCC).

Οι κινήσεις αυτές διευρύνουν την παρουσία της Revolut πέραν της υφιστάμενης δραστηριότητάς της σε 30 αγορές του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Έσοδα $6 δισ. και αύξηση κερδών 57%

Η διεθνής επέκταση συνοδεύεται από αύξηση των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας. Το 2025, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 46%, στα 6 δισ. δολάρια, ή 4,5 δισ. λίρες.

Τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 57%, στα 2,3 δισ. δολάρια, ή 1,7 δισ. λίρες, ενώ το περιθώριο κέρδους προ φόρων διαμορφώθηκε στο 38%.

Ο διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της Revolut, Nik Storonsky, συνέδεσε τη νέα αποτίμηση με την εργασία της ομάδας και τη διεύρυνση της πρόσβασης στις υπηρεσίες της εταιρείας μέσω της λειτουργίας νέων τραπεζών.

Αναφέρθηκε επίσης στη συμμετοχή των εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο, την οποία χαρακτήρισε βασικό στοιχείο της εταιρικής κουλτούρας από την ίδρυση της Revolut. Όπως σημείωσε, οι εργαζόμενοι είχαν εκ νέου τη δυνατότητα να επωφεληθούν από την αξία που συνέβαλαν να δημιουργηθεί, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να φτάσει το επόμενο ορόσημο των 100 εκατομμυρίων πελατών.

Από την πλευρά του, ο οικονομικός διευθυντής Victor Stinga ανέφερε ότι τα φετινά ορόσημα αποτελούν αποτέλεσμα πολυετούς προσπάθειας και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ενίσχυση των ψηφιακών τραπεζικών υπηρεσιών στις βασικές αγορές και επέκτασή τους σε εκατομμύρια πελάτες εκτός Ευρώπης.

Κατά τον ίδιο, η εμπιστοσύνη υφιστάμενων και νέων επενδυτών αντανακλά την ευκαιρία που βλέπει η Revolut να δημιουργήσει «την πρώτη πραγματικά παγκόσμια τράπεζα».

Πηγή: Capital.gr