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Σοβαρά προβλήματα στις τραπεζικές συναλλαγές και σε σειρά διαδικτυακών υπηρεσιών προκάλεσε την Τρίτη (20/10) η εκτεταμένη βλάβη στο Google Cloud, με τη Revolut να βρίσκεται μεταξύ των εταιρειών που επηρεάστηκαν. Χρήστες της ψηφιακής τράπεζας αντιμετώπισαν δυσκολίες στην πρόσβαση στους λογαριασμούς τους, στις πληρωμές με κάρτα, στις μεταφορές χρημάτων και στις αναλήψεις μετρητών, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν και σε άλλες ευρωπαϊκές τραπεζικές και διαδικτυακές υπηρεσίες.

Η Google απέδωσε τη διακοπή λειτουργίας σε ηλεκτρικό συμβάν στο κέντρο δεδομένων της στο Λονδίνο, το οποίο επηρέασε τη ζώνη «europe-west2-b». Σύμφωνα με την εταιρεία, αρκετές υπηρεσίες cloud παρουσίασαν υψηλά ποσοστά σφαλμάτων και περιστασιακές διακοπές στη συνδεσιμότητα του δικτύου.

Η αμερικανική τεχνολογική εταιρεία ανακοίνωσε ότι εργάζεται για την αποκατάσταση των προβλημάτων, εκτιμώντας ότι ορισμένες από τις επηρεαζόμενες υπηρεσίες θα επανέλθουν σταδιακά σε λειτουργία.

Τι προβλήματα αντιμετώπισαν οι πελάτες της Revolut

Ιδιαίτερα αισθητές ήταν οι επιπτώσεις για τους πελάτες της Revolut, καθώς η δυσλειτουργία επηρέασε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τις αναφορές, χρήστες αδυνατούσαν να συνδεθούν στην εφαρμογή, να πραγματοποιήσουν πληρωμές με κάρτες, να μεταφέρουν χρήματα ή να προχωρήσουν σε αναλήψεις από ΑΤΜ. Προβλήματα αναφέρθηκαν επίσης στη δημιουργία νέων λογαριασμών και στις υπηρεσίες κρυπτονομισμάτων.

Ορισμένοι χρήστες έβλεπαν μηνύματα σφάλματος κατά την προσπάθεια πρόσβασης στην εφαρμογή, ενώ άλλοι αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην ολοκλήρωση των συναλλαγών τους.

Περισσότερες από 1.500 αναφορές προβλημάτων στη Revolut είχαν καταγραφεί νωρίτερα την Τρίτη στην πλατφόρμα Downdetector.

Η Revolut επιβεβαίωσε ότι αντιμετωπίζει διαταραχές σε πολλαπλές υπηρεσίες της, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι τα χρήματα και τα προσωπικά δεδομένα των πελατών παραμένουν ασφαλή.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι τεχνικές ομάδες εργάζονται για την επίλυση του προβλήματος από τη στιγμή που εντοπίστηκε, ζητώντας συγγνώμη από τους πελάτες για την ταλαιπωρία.

Πηγή της εταιρείας συνέδεσε τα προβλήματα με τη βλάβη στο Google Cloud, υποδομές του οποίου χρησιμοποιεί η Revolut για τη λειτουργία των υπηρεσιών της.

Προβλήματα και σε άλλες τράπεζες

Οι διαταραχές δεν περιορίστηκαν στη Revolut. Σύμφωνα με την πλατφόρμα Downdetector, εκατοντάδες αναφορές καταγράφηκαν και για τις βρετανικές τράπεζες Lloyds και HSBC, ενώ προβλήματα αντιμετώπισαν επίσης χρήστες των Halifax και Bank of Scotland.

Παράλληλα, δυσλειτουργίες αναφέρθηκαν στον ιστότοπο ακινήτων Rightmove, στις ταχυδρομικές υπηρεσίες Royal Mail και στην εταιρεία παραδόσεων DPD.

Πάντως, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι όλες οι επιμέρους διακοπές λειτουργίας συνδέονται άμεσα με το ίδιο τεχνικό συμβάν.

Η βλάβη αναδεικνύει την εξάρτηση τραπεζών και άλλων επιχειρήσεων από τις μεγάλες υποδομές υπολογιστικού νέφους, καθώς ένα τεχνικό πρόβλημα σε κεντρικό πάροχο μπορεί να επηρεάσει ταυτόχρονα πολλές διαφορετικές υπηρεσίες.