Η Revolut κατέγραψε το 2025 τα ισχυρότερα οικονομικά αποτελέσματα στην ιστορία της, πετυχαίνοντας κέρδη-ρεκόρ και επιταχύνοντας την παγκόσμια επέκτασή της, καθώς ενίσχυσε τα έσοδά της, διεύρυνε τη βάση πελατών της και προχώρησε σε νέα στρατηγικά λανσαρίσματα προϊόντων.

Τα συνολικά έσοδα του ομίλου αυξήθηκαν κατά 46%, φθάνοντας τα 6 δισ. δολάρια, από 4 δισ. δολάρια το 2024. Η άνοδος αυτή στηρίχθηκε στη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, με το Revolut Business να συνεισφέρει πλέον το 16% του συνόλου. Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι διαθέτει πλέον 11 διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων, καθεμία από τις οποίες ξεπέρασε τα 100 εκατ. λίρες σε ετήσια έσοδα.

Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν και οι επιμέρους δραστηριότητες του ομίλου. Τα έσοδα από συνδρομές αυξήθηκαν κατά 67%, στα 936 εκατ. δολάρια, ενώ οι πληρωμές με κάρτα ενισχύθηκαν κατά 45%, φθάνοντας τα 1,3 δισ. δολάρια. Οι υπηρεσίες Επενδύσεων και Περιουσίας αυξήθηκαν κατά 31% στα 876 εκατ. δολάρια, ενώ οι υπηρεσίες μετατροπής συναλλάγματος σημείωσαν άνοδο 43%, στα 800 εκατ. δολάρια.

Σημαντική ήταν και η ενίσχυση του ισολογισμού της εταιρείας. Τα συνολικά υπόλοιπα πελατών αυξήθηκαν κατά 66% και ανήλθαν σε 67,5 δισ. δολάρια, από 38 δισ. δολάρια το 2024. Την ίδια ώρα, το πιστωτικό χαρτοφυλάκιο αυξήθηκε κατά 120%, στα 2,9 δισ. δολάρια, κυρίως μέσω μη εξασφαλισμένων προσωπικών δανείων, πιστωτικών καρτών και ενός αναδυόμενου χαρτοφυλακίου στεγαστικών δανείων. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε αύξηση 23% στα έσοδα από τόκους, τα οποία έφθασαν τα 1,3 δισ. δολάρια.

Σε επίπεδο κερδοφορίας, η Revolut κατέγραψε πέμπτη συνεχόμενη χρονιά καθαρών κερδών. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 57% και διαμορφώθηκαν στα 2,3 δισ. δολάρια, από 1,4 δισ. δολάρια το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 1,7 δισ. δολάρια από 1 δισ. δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα. Το περιθώριο κέρδους προ φόρων διευρύνθηκε στο 38%, έναντι 35% το 2024, αντανακλώντας, σύμφωνα με την εταιρεία, τη λειτουργική μόχλευση του μοντέλου της.

Το 2025 αποτέλεσε επίσης χρονιά-ρεκόρ για την προσέλκυση νέων πελατών. Η Revolut προσέθεσε 16 εκατ. νέους ιδιώτες πελάτες παγκοσμίως, ανεβάζοντας το σύνολο στα 68,3 εκατ. στο τέλος του έτους, καταγράφοντας αύξηση 30%. Οι επιχειρηματικοί πελάτες αυξήθηκαν κατά 33%, φθάνοντας τις 767.000. Ο συνολικός όγκος συναλλαγών ενισχύθηκε κατά 65% και διαμορφώθηκε στα 1,7 τρισ. δολάρια, ενώ ο αριθμός συναλλαγών ανά πελάτη αυξήθηκε κατά 24%.

Η εταιρεία ανέφερε ακόμη ότι η αναπτυξιακή της δυναμική παρέμεινε ισχυρή σε ολόκληρη την Ευρώπη, όπου πλέον ένας στους πέντε ενήλικες εργάσιμης ηλικίας χρησιμοποιεί τη Revolut. Παράλληλα, η εφαρμογή κατέκτησε την πρώτη θέση σε λήψεις στην κατηγορία χρηματοοικονομικών σε 15 χώρες και βρέθηκε στην πρώτη τριάδα σε 26 χώρες της ηπείρου.

Σημαντική άνοδο σημείωσε και η χρήση υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Η υιοθέτηση των προγραμμάτων επί πληρωμή αυξήθηκε κατά 42%, ενώ το πρόγραμμα επιβράβευσης RevPoints χρησιμοποιείται πλέον από 17 εκατ. χρήστες σε 36 αγορές, από 6,6 εκατ. στο τέλος του 2024. Σύμφωνα με την εταιρεία, περισσότερο από το 63% των νέων ιδιωτών πελατών εντάχθηκαν στην πλατφόρμα μέσω συστάσεων ή διάδοσης από στόμα σε στόμα.

Σε επίπεδο προϊόντων, η Revolut προχώρησε το 2025 σε σειρά στρατηγικών κινήσεων. Διεύρυνε τις επενδυτικές της υπηρεσίες με επενδυτικά προγράμματα ETF χωρίς προμήθεια στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία, καθώς και με δυνατότητα συναλλαγών CFD σε 29 χώρες. Παράλληλα, έκανε είσοδο στον εξασφαλισμένο δανεισμό με υπηρεσία αναχρηματοδότησης στεγαστικών δανείων στη Λιθουανία, ενώ λάνσαρε και το Revolut Mobile στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Πολωνία, προσφέροντας υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης νέες υπηρεσίες ασφάλειας, όπως η λειτουργία «Προστασία on the go» και οι κλήσεις εντός εφαρμογής, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας λογαριασμών. Όπως ανέφερε, η ενσωμάτωση προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης στην πλατφόρμα ασφαλείας επέτρεψε τον δεκαπλασιασμό του ημερήσιου όγκου ελέγχου πιθανών περιστατικών απάτης.

Για το 2026, η Revolut δηλώνει ότι επιταχύνει τον μετασχηματισμό της σε παγκόσμια τράπεζα. Μετά την έναρξη πλήρους τραπεζικής λειτουργίας στο Μεξικό τον Ιανουάριο του 2026 και την ολοκλήρωση του σταδίου εκκίνησης δραστηριοτήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Μάρτιο, η εταιρεία προετοιμάζει το επόμενο βήμα της διεθνούς επέκτασης, έχοντας ήδη καταθέσει αίτηση για εθνική τραπεζική άδεια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, έχει δεσμευτεί σε επενδύσεις 10 δισ. λιρών την επόμενη πενταετία, με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης και της καινοτομίας.