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Σοβαρά τεχνικά προβλήματα αντιμετωπίζει σήμερα, Τρίτη 20 Οκτωβρίου, η ψηφιακή τράπεζα Revolut, με χρήστες να αναφέρουν δυσκολίες στην πρόσβαση και τη χρήση υπηρεσιών της πλατφόρμας.

Το ζήτημα ανέδειξε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας Ντίνος Παστός, παραθέτοντας σχετική ενημέρωση από την ομάδα υποστήριξης της Revolut.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η τεχνική βλάβη επηρεάζει πολλαπλές λειτουργίες της πλατφόρμας, με αποτέλεσμα ορισμένες υπηρεσίες να μην είναι προσωρινά προσβάσιμες.

Η Revolut αναφέρει ότι η ομάδα μηχανικών της εργάζεται εντατικά για την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας των υπηρεσιών το συντομότερο δυνατό, ζητώντας παράλληλα συγγνώμη από τους χρήστες για την ταλαιπωρία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η αιτία του προβλήματος, ούτε έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πλήρους αποκατάστασης.