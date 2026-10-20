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Αποκαταστάθηκε η λειτουργία της Revolut, βάζοντας τέλος στην ταλαιπωρία των χρηστών της, οι οποίοι νωρίτερα μέσα στην ημέρα αντιμετώπισαν προβλήματα στην πραγματοποίηση συναλλαγών λόγω τεχνικών δυσλειτουργιών.

Η Revolut το βράδυ γνωστοποίησε ότι αποκαταστάθηκαν όλες οι υπηρεσίες:

«Νωρίτερα σήμερα, ορισμένες υπηρεσίες της Revolut παρουσίασαν διακοπή λειτουργίας λόγω προβλήματος στις υπηρεσίες της Google Cloud.



Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι οι υπηρεσίες έχουν πλέον αποκατασταθεί.



Τα χρήματα και τα δεδομένα των πελατών μας είναι ασφαλή και παρέμειναν ασφαλή καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού.



Ζητούμε συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία προκλήθηκε»