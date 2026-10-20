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Σε γκάφα κατά τη δημοσίευση των δηλώσεων Πόθεν Έσχες των βουλευτών υπέπεσε η Βουλή, καθώς αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της στοιχεία που, σύμφωνα με τη νομοθεσία, δεν έπρεπε να δημοσιοποιηθούν.

Η ανακοίνωση της Βουλής

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ανακοινώνει ότι κατά την ανάρτηση δηλώσεων Πόθεν Έσχες στην ιστοσελίδα της Ειδικής Επιτροπής, δημοσιεύτηκαν εκ παραδρομής τμήματα των δηλώσεων, των οποίων ο νόμος ΔΕΝ προβλέπει τη δημοσίευση και κατά συνέπεια και την αναδημοσίευση.

Ως εκ τούτου, οι δηλώσεις έχουν αφαιρεθεί προσωρινά, προκειμένου η Υπηρεσία της Βουλής να προβεί στις ανάλογες διορθώσεις.

Ιδού τα 34 Πόθεν Έσχες που δημοσιοποιήθηκαν:

Οι έντεκα νέοι για τους οποίους εκκρεμεί η κοινοποίηση είναι οι: Μιχάλης Παρασκευά, Δήμος Γεωργιάδης, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Μιχάλης Κουνούνης, Χαράλαμπος Πετρίδης, Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, Πόλυς Ανωγυριάτης, Ευγένιος Χαμπουλλάς, Νταϊάνα Κωνσταντινίδου, Γιάννης Λαούρης και Δημήτρης Σούγλης.

Παράλληλα, ανάμεσα στους έντεκα επανεκλεγέντες βουλευτές για τους οποίους υπάρχει εκκρεμότητα βρίσκεται ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου και ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος. Οι υπόλοιποι για τους οποίους δεν έχει δημοσιευθεί το πόθεν έσχες για το 2026 είναι οι: Νίκος Γεωργίου, Άριστος Δαμιανού, Δημήτρης Δημητρίου, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Γιώργος Κάρουλας, Νίκος Κέττηρος, Ζαχαρίας Κουλίας, Γιώργος Λουκαΐδης, Χαράλαμπος Πάζαρος.

Γιατί εκκρεμεί η δημοσιοποίηση, ενώ υπέβαλαν όλοι

Σε ανακοίνωσή της Βουλής των Αντιπροσώπων, διευκρινίζεται πως όλα τα τέως, νεοεκλεγέντα και επανεκλεγέντα μέλη της Βουλής έχουν υποβάλει τις προβλεπόμενες καταστάσεις προσωπικής και επαγγελματικής περιουσίας τους.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι με βάση το άρθρο 4(3) του Νόμου οι υπό αναφορά καταστάσεις δύνανται να δημοσιοποιούνται δι’ αναρτήσεως στην επίσημη ιστοσελίδα της Ειδικής Επιτροπής σταδιακά εντός περιόδου τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους.