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Ναυπηγημένο βρίσκεται ήδη το δεύτερο δίδυμο πλοίο (sister ship) του περιπολικού ανοικτής θαλάσσης (ΠΑΘ) Αρχιπλοίαρχος Ανδρέας Ιωαννίδης, κλάσης Saar 62 της Israel Shipyards, το οποίο προορίζεται για την ενίσχυση της Διοίκησης Ναυτικού της Εθνικής Φρουράς. Όπως αποκάλυψε το philenews σε παλαιότερο δημοσίευμά του, η Κύπρος και το Ισραήλ βρίσκονταν σε προχωρημένο στάδιο συνομιλιών για την απόκτηση και δεύτερου περιπολικού, στη βάση του αρχικού σχεδιασμού που έγινε προ δεκαετίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το κύτος του πλοίου έχει ήδη κατασκευαστεί, γεγονός που αναμένεται να επισπεύσει σημαντικά το χρόνο παράδοσής του στην Εθνική Φρουρά. Με τα σημερινά δεδομένα, η παράδοση εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τα μέσα του 2028. Πρόκειται για σημαντική εξοικονόμηση χρόνου, καθώς, υπό κανονικές συνθήκες, η ναυπήγηση ενός τέτοιου πλοίου, μόνο σε ό,τι αφορά την κατασκευή του κύτους, θα απαιτούσε τουλάχιστον ένα έως δύο χρόνια.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να πολλαπλασιάσει τις δυνατότητες του Ναυτικού, επιτρέποντας εκτενέστερες περιπολίες στην ΑΟΖ και ευρύτερα στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και μεγαλύτερη συμμετοχή σε διεθνείς και πολυεθνικές ασκήσεις. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο αρχικός σχεδιασμός, που είχε γίνει προ δεκαετίας, προέβλεπε την απόκτηση τεσσάρων πλοίων της ίδιας κλάσης (Saar 62), με στόχο την δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού, ευέλικτου και ικανότατου στόλου περιπολίας.

Όπως πληροφορείται το philenews, τόσο το νέο πλοίο όσο και το ΠΑΘ Ιωαννίδης, αναμένεται να έχουν αυξημένες επιχειρησιακές δυνατότητες. Και στα δύο πλοία θα ενσωματωθεί προηγμένη σουίτα όπλων και μέσων της ισραηλινής εταιρείας Rafael. Ένα από τα πιθανά συστήματα, αποτελεί η ναυτική έκδοση των πυραύλων SPIKE, οι οποίοι ξεχωρίζουν ως σύστηματα ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς για ναυτικές πλατφόρμες, επειδή συνδυάζουν προσβολή στόχων πέρα από την οπτική επαφή με ηλεκτροοπτική/υπέρυθρη καθοδήγηση και δυνατότητα ανθρώπινου ελέγχου κατά την πτήση.

Τόσο η αγορά του δεύτερου πλοίου, όσο και η εγκατάσταση των νέων οπλικών συστημάτων ανέρχεται στα 150 εκατ. ευρώ, ένα ποσό το οποίο έχει εγκριθεί και από την κοινοβουλευτική επιτροπή Άμυνας της Βουλής.

Ισραηλινό δημοσίευμα

Σχετική αναφορά για την προμήθεια των εν λόγω πλοίων, έγινε σε δημοσίευμα της ισραηλινής οικονομικής εφημερίδας Calcalist, το οποίο δημοσίευσε νωρίτερα σήμερα το philenews.

Όπως αναφερόταν σε αυτό, βάσει του σχεδιαζόμενου προγράμματος, η Israel Shipyards θα αναλάβει την προμήθεια των ναυτικών σκαφών, τα οποία θα εξοπλιστούν με οπλικά συστήματα της Rafael. Η συμφωνία προωθείται μέσω διακρατικού πλαισίου συνεργασίας (Government-to-Government – G2G), γεγονός που προσδίδει στην πρωτοβουλία ευρύτερη θεσμική και στρατηγική διάσταση.

Η συνεργασία των δύο ισραηλινών εταιρειών με την Κύπρο δεν ξεκινά από μηδενική βάση. Πριν από λιγότερο από μία δεκαετία, η Israel Shipyards είχε προμηθεύσει την Κυπριακή Δημοκρατία με περιπολικό σκάφος για την προστασία της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ) της. Το σκάφος διαθέτει συστήματα ραντάρ, διοίκησης και ελέγχου, καθώς και δύο ναυτικούς σταθμούς οπλισμού Typhoon.

Την ίδια στιγμή, η Israel Shipyards και η Rafael έχουν συνεργαστεί και σε άλλα αμυντικά προγράμματα, μεταξύ των οποίων συμφωνίες που αφορούν το Αζερμπαϊτζάν και τις Φιλιππίνες. Η ενδεχόμενη νέα συμφωνία με την Κύπρο έρχεται, επομένως, να αξιοποιήσει την υφιστάμενη τεχνογνωσία και τη συνεργασία της ισραηλινής αμυντικής βιομηχανίας.