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Πριν καλά καλά τελειώσει η άσκηση «ΙΡΙΣ 2026» της Εθνικής Φρουράς, χθες στο πεδίο βολής Καλού Χωριού στη Λάρνακα, οι συλλέκτες μετάλλων έπιασαν δουλειά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο Ελληνοκυπρίων, ηλικίας 56 και 40 ετών, οι οποίοι εισήλθαν με φορτηγό στην περιοχή του πεδίου βολής, γύρω στις 16:30, με σκοπό την περισυλλογή μετάλλων, καλύκων και άλλων υπολειμμάτων πυρομαχικών που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της μεγάλης στρατιωτικής άσκησης «ΙΡΙΣ 2026».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετά από έρευνες της Αστυνομίας, στην κατοχή τους βρέθηκε, πέραν από τα μέταλλα και τα σίδερα, περιουσία της Εθνικής Φρουράς.

Οι δύο συλληφθέντες ανακρίθηκαν και αφέθηκαν ελεύθεροι τα μεσάνυχτα, ενώ αναμένεται να κληθούν να λογοδοτήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης σε μεταγενέστερο στάδιο.

