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Συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών και ανακατανομή πόρων προς επενδύσεις και κοινωνική πολιτική εισηγείται το Δημοσιονομικό Συμβούλιο Κύπρου (ΔΣΚ), στην αξιολόγησή του για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2027. Παρά τη θετική εικόνα των βασικών δημοσιονομικών μεγεθών, επισημαίνει χαμηλή υλοποίηση έργων, πιέσεις στο κρατικό μισθολόγιο και κινδύνους που δεν έχουν ποσοτικοποιηθεί πλήρως.

Το πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται στο 3,9% του ΑΕΠ, ή €1.596,5 εκατ., ενώ το δημόσιο χρέος αναμένεται να υποχωρήσει στο 45,2% του ΑΕΠ, από 48,9% στο τέλος του 2026. Το Συμβούλιο υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η επίτευξη των αριθμητικών στόχων πρέπει να συνοδεύεται από μακροχρόνια βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η χαμηλή εκτέλεση μεγάλων επενδυτικών έργων. Από έξι έργα με πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 2026, τέσσερα είχαν μηδενική εκτέλεση το πρώτο εξάμηνο. Το ΔΣΚ τονίζει ότι κρίσιμη είναι η δυνατότητα έγκαιρης υλοποίησης και όχι μόνο το ύψος των κονδυλίων.

Στο κρατικό μισθολόγιο, η προβλεπόμενη συνολική μείωση κατά 1,2% συνδέεται με χαμηλότερη αναδρομική συνεισφορά στο επαγγελματικό σχέδιο των δημοσίων υπαλλήλων. Οι απολαβές, αντίθετα, αυξάνονται κατά 4,2%. Το Συμβούλιο ζητά συγκράτηση της απασχόλησης και του μισθολογίου, καθώς και αναμόρφωση της ΑΤΑ με σύνδεση με την παραγωγικότητα.

Παράλληλα, εισηγείται εισοδηματικά κριτήρια στις νέες κοινωνικές παροχές και επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός δεν ενσωματώνει τις επιπτώσεις της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης ούτε διευκρινίζει τον χειρισμό των ελλειμμάτων του ΟΚΥπΥ μετά το 2026.

Στους κινδύνους περιλαμβάνονται οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι τιμές ενέργειας, το τερματικό LNG στο Βασιλικό και ενδεχόμενες κρατικές υποχρεώσεις. Το ΔΣΚ ζητά ποσοτικοποίησή τους, δεσμευτικές οροφές δαπανών και περιορισμό των συμπληρωματικών προϋπολογισμών.

ΚΥΠΕ