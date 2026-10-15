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Ο επόμενος πολυετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περίπου 10% χαμηλότερα από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία πλησιάζει τα 2 τρισ. ευρώ, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.
«Πιστεύω ότι μπορεί να καταλήξουμε σε μια μείωση της τάξης του 10% ή 11%, δηλαδή σε διψήφιο ποσοστό», δήλωσε στο Politico, σε αποκλειστική συνέντευξη στο περιθώριο της συνόδου κορυφής, κατά τη διάρκεια διαλείμματος των συνομιλιών.
Την περασμένη εβδομάδα, η ιρλανδική κυβέρνηση πρότεινε μείωση κατά 8% σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν.
Ακόμη και μια περικοπή της τάξης του 11%, ωστόσο, θα ήταν μικρότερη από τις μειώσεις ύψους αρκετών εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ που ζητούν οι λεγόμενες «φειδωλές» χώρες της ΕΕ.