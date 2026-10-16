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Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 25 χρόνων έχει φτάσει το κυπριακό νηολόγιο, καταγράφοντας αύξηση 27% από τον Σεπτέμβριο του 2023, σύμφωνα με την Υφυπουργό Ναυτιλίας, Μαρίνα Χατζημανώλη. Μιλώντας την Πέμπτη σε δεξίωση στο Τόκιο για την προώθηση του νηολογίου, η Υφυπουργός ανέδειξε παράλληλα τις προοπτικές διεύρυνσης της ναυτιλιακής συνεργασίας Κύπρου και Ιαπωνίας.

Η κ. Χατζημανώλη συνέδεσε την ανάπτυξη του νηολογίου με τις προσπάθειες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και προσαρμογής των υπηρεσιών στις ανάγκες των πλοιοκτητών και των φορέων εκμετάλλευσης.

«Αυτή η ανάπτυξη αποτελεί σημαντική ένδειξη της εμπιστοσύνης που δείχνει η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα στην κυπριακή σημαία», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η σημαία αναγνωρίζεται διεθνώς για τις επιδόσεις της στην ασφάλεια και το κανονιστικό της πλαίσιο.

Απλούστερες διαδικασίες και ψηφιακές υπηρεσίες

Σύμφωνα με την Υφυπουργό, στόχος είναι κάθε εταιρεία που επιλέγει την κυπριακή σημαία να λαμβάνει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και να λειτουργεί σε ένα σταθερό, διαφανές και προβλέψιμο ναυτιλιακό περιβάλλον.

Στις προτεραιότητες περιλαμβάνονται η απλούστευση των διαδικασιών, η βελτίωση της επικοινωνίας και η διατήρηση της άμεσης πρόσβασης των εταιρειών και των επαγγελματιών στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ψηφιακό μετασχηματισμό, επισημαίνοντας ότι η σημασία του για όσους χρησιμοποιούν τις κυπριακές ναυτιλιακές υπηρεσίες διεθνώς υπερβαίνει την τεχνολογία.

«Σημαίνει μεγαλύτερη προσβασιμότητα, ταχύτερες διαδικασίες, βελτιωμένη διαφάνεια και μια καλύτερη συνολική εμπειρία κατά την αλληλεπίδραση με την κυπριακή ναυτιλιακή διοίκηση», εξήγησε.

Οι προκλήσεις για τη ναυτιλία

Η κ. Χατζημανώλη ανέφερε ότι η πράσινη μετάβαση, η απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα, η ψηφιοποίηση, η κυβερνοασφάλεια και οι ταχέως μεταβαλλόμενες κανονιστικές απαιτήσεις αναδιαμορφώνουν το περιβάλλον λειτουργίας των πλοιοκτητών και των ναυτιλιακών διοικήσεων.

Τόνισε ότι η Κύπρος έχει δεσμευτεί να συμμετάσχει σε αυτόν τον μετασχηματισμό, συνεχίζοντας τον διάλογο με τον κλάδο και την προσαρμογή των υπηρεσιών της.

Στο επίκεντρο η συνεργασία με την Ιαπωνία

Αναφερόμενη στις σχέσεις με την Ιαπωνία, η Υφυπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα αποτελεί για την Κύπρο τόσο σημαντική ναυτιλιακή αγορά όσο και πολύτιμο εταίρο με προοπτικές περαιτέρω συνεργασίας.

«Και αυτή η συνεργασία θα παραμείνει στο επίκεντρο των προσπαθειών μας», δήλωσε.

Καταληκτικά, ανέφερε ότι η κυπριακή σημαία στηρίζεται στην ποιότητα, την αξιοπιστία και την εξυπηρέτηση, με τη στήριξη ενός ισχυρού ναυτιλιακού συμπλέγματος και μιας ευέλικτης διοίκησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ