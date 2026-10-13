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Την ανάγκη ενίσχυσης της ναυτιλιακής ασφάλειας, του συντονισμού και της ανταλλαγής πληροφοριών, εν μέσω των πολεμικών συγκρούσεων και των γεωπολιτικών αναταράξεων, υπογράμμισε ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της FONASBA 2026 στο Τόκιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου, ο Γενικός Διευθυντής του, Δημήτρης Κουζάπας, ανέδειξε τον στρατηγικό ρόλο της Κύπρου στην περιφερειακή σταθερότητα και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, καθώς και τις αυξανόμενες ευθύνες των ναυτικών πρακτόρων.

Η FONASBA, η Διεθνής Ομοσπονδία Εθνικών Ενώσεων Ναυτικών Πρακτόρων και Ναυλομεσιτών, εκπροσωπεί τον κλάδο διεθνώς, προωθώντας τη συνεργασία, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τον διάλογο για τη ναυτιλία και το διεθνές εμπόριο.

Οι επιπτώσεις των συγκρούσεων στη ναυτιλία

Ο κ. Κουζάπας συμμετείχε σε πάνελ με θέμα «Ευρωπαϊκή ανθεκτικότητα: Τοπικές λύσεις για περιφερειακές προκλήσεις», μαζί με τους Alexander Geisler από τη Γερμανία, Olivier Cebe από τη Γαλλία και Stefan Stanoykov από τη Βουλγαρία. Τη συζήτηση συντόνισε ο Jacek Tyminski από την Πολωνία.

Στην παρέμβασή του αναφέρθηκε στις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία και των κρίσεων στη Μέση Ανατολή στις ναυτιλιακές δραστηριότητες, στην περιφερειακή ασφάλεια και στο διεθνές εμπόριο. Υποστήριξε ότι η Κύπρος έχει αναδείξει έμπρακτα τον ρόλο της ως πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Επισήμανε επίσης τη σημασία της ετοιμότητας και του αποτελεσματικού συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των φορέων της ναυτιλίας, με αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης και της ναυτιλιακής εμπειρίας της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στο CYCLOPS, το οποίο υποστηρίζει την εκπαίδευση και την ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της ασφάλειας, καθώς και στο Κοινό Περιβάλλον Ανταλλαγής Πληροφοριών (CISE), που ενισχύει την επίγνωση της κατάστασης στον θαλάσσιο χώρο και τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών.

Κυρώσεις, έλεγχοι και κυβερνοαπειλές

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις διευρυμένες ευθύνες των ναυτικών πρακτόρων. Αυτές περιλαμβάνουν τους ελέγχους δέουσας επιμέλειας για πλοία και πελάτες, τη συμμόρφωση με τις κυρώσεις, την επαλήθευση στοιχείων φορτίου και πλου, καθώς και την επίγνωση των κυβερνοαπειλών και τον έγκαιρο εντοπισμό λειτουργικών κινδύνων και κινδύνων ασφάλειας.

Κατά τον κ. Κουζάπα, η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων απαιτεί προληπτική προσέγγιση βάσει κινδύνου. Στα βασικά στοιχεία της περιλαμβάνονται η ουσιαστική γνώση του πελάτη, η κατανόηση των χαρακτηριστικών του πλοίου και της συναλλαγής, η διασταύρωση πληροφοριών και η παραπομπή ζητημάτων για περαιτέρω έλεγχο, όπου χρειάζεται.

Κοινά πρότυπα και συνεργασία με τις αρχές

Ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο των εθνικών συνδέσμων ναυτικών πρακτόρων, της FONASBA και της ECASBA στην ανταλλαγή πρακτικής εμπειρίας, στην προώθηση κοινών προτύπων και στην ενίσχυση του διαλόγου με τις ρυθμιστικές αρχές.

Κεντρικό μήνυμα της κυπριακής παρέμβασης ήταν ότι η ανθεκτικότητα της ναυτιλίας απαιτεί ετοιμότητα, εμπιστοσύνη και συντονισμένη δράση σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συμμετοχή στη διοργάνωση εντάσσεται στη διεθνή δραστηριότητα του Συνδέσμου για την εκπροσώπηση του κυπριακού κλάδου ναυτικής πρακτόρευσης και τη συμβολή του στον διάλογο για το μέλλον της ναυτιλίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ