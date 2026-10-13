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Να προστεθεί κι αυτό στις ανισορροπίες μας. Ίσως ως το μαύρο χιούμορ του βίου μας. Η Κυπριακή Δημοκρατία κατάγγειλε στον ΟΗΕ 659 παραβιάσεις από τουρκικές αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο. Το έγγραφο που κατατέθηκε στη Γενική Συνέλευση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, καταγράφει 626 αεροπορικές και 33 ναυτικές παραβιάσεις. Για δύο μήνες!

Αλλά, αυτό που εμποδίζει την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και το ευνοϊκό κλίμα είναι τα δύο ελληνικά αεροπλάνα που πέταξαν στην παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου, η ακύρωση του καμπ της ακαδημίας της Μπαρτσελόνα στα κατεχόμενα και η ακύρωση του φεστιβάλ μουσικής στο κάστρο της Κερύνειας.

Αυτά είναι «ενέργειες και δράσεις που διαβρώνουν την εμπιστοσύνη». Μας το είπε πεντακόσιες φορές ο Έρχιουρμαν κι άλλες τόσες οι Τούρκοι από την Άγκυρα. Και δεν θέλουμε να το καταλάβουμε, τόσο ξεροκέφαλοι! Μάλλον θα το επαναλάβει και σήμερα ο Έρχιουρμαν, που θα ξαναδεί τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, μπας και μπει στο κεφάλι μας.

Τι είναι οι εκατοντάδες παραβιάσεις από τουρκικά μαχητικά F-16, μη επανδρωμένα αεροσκάφη BAYRAKTAR TB-2, ANKA, AKINCI και AKSUNGUR, και στρατιωτικά ελικόπτερα και άλλα αεροσκάφη, μπροστά στις αεροπορικές επιδείξεις δυο ελληνικών αεροπλάνων! Τι είναι οι ναυτικές παραβιάσεις από τουρκικά πολεμικά πλοία, μεταξύ των οποίων πυραυλάκατοι, φρεγάτες, υποβρύχια, αρματαγωγά και περιπολικά σκάφη, μπροστά στις ευρωπαϊκές φρεγάτες που ήρθαν ανοικτά της Λεμεσού για να αποτρέψουν χτύπημα από το Ιράν!

Διότι κι αυτό το βάζει ο Έρχιουρμαν μέσα στις «ενέργειες και δράσεις που διαβρώνουν την εμπιστοσύνη». Κάνουμε αυτές τις στρατιωτικές συμφωνίες χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τη βούληση των Τουρκοκυπρίων, λέει, οι οποίοι είναι ιδρυτικός εταίρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Έχει άδικο ο άνθρωπος; Συγκρίνονται 659 παραβιάσεις από τουρκικές αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις, με την άφιξη (έστω και συμβολικά) φρεγάτων από Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, ακόμα και Ισπανία, που έπλεαν στη Μεσόγειο για λίγες μέρες χωρίς να ρωτούν τους Τ/κ;

Είναι δυνατόν οι Ελληνοκύπριοι να μην βλέπουν ότι το Ορούτς Ρέις, για παράδειγμα, που κάνει έρευνες ανοικτά της Κερύνειας, δεν μπορεί να θεωρείται παραβίαση ή ότι διαβρώνει την εμπιστοσύνη; Αφού είναι για το καλό τους. Για να ετοιμάσει τις μελέτες για τον αγωγό φυσικού αερίου, που θα μεταφέρει το αέριο της Κύπρου προς την Τουρκία, για να μην προβληματίζονται οι Ελληνοκύπριοι, πού θα στείλουν το αέριο.

Το έγγραφο που κατατέθηκε στον ΟΗΕ από τη μόνιμη αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας, υποστηρίζει ότι «οι τουρκικές κατοχικές δυνάμεις εξακολουθούν, σε καθημερινή βάση, να παραβιάζουν το στρατιωτικό στάτους κβο στο νησί, ενώ ενισχύουν σταθερά τη στρατιωτική τους παρουσία και επεκτείνουν τις στρατιωτικές υποδομές στις κατεχόμενες από την Τουρκία περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Ε, αυτά τα πράματα είναι κουβέντες να τις λέμε και να χαλούμε το κλίμα; Από πού ως πού διαβρώνεται η εμπιστοσύνη επειδή η Τουρκία ενισχύει σταθερά τη στρατιωτική της παρουσία και επεκτείνει τις στρατιωτικές της υποδομές; Άλλο η Τουρκία, άλλο οι Τουρκοκύπριοι.

Δεν πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τι κάνει η Τουρκία στο νησί. Μάλλον, πρέπει να καταλάβουμε πως ό,τι κάνει το κάνει για το καλό μας ως εγγυήτρια χώρα και να μην επηρεαζόμαστε. Ακόμα καλύτερα, να μάθουμε να σκεφτόμαστε ότι δεν υπάρχει η Τουρκία (πολλοί τα κατάφεραν), ούτε ο στρατός της, ούτε τα F-16 της, ούτε τα Drones της, ούτε οι Αττίλες της που καταδιώκουν τους γεωργούς της Δένειας, ούτε ο εποικισμός της που συνεχίζεται.

Να μάθουμε να μην μας επηρεάζουν και να χαλούν το κλίμα ούτε καν οι ομιλίες του Ερντογάν στα Ηνωμένα Έθνη που ζητά από τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την «τδβκ» και «να εγκαθιδρύσει πολιτικές, διπλωματικές σχέσεις» με ένα μέρος των ιδρυτικών εταίρων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Άλλωστε, το Κυπριακό ως ψυχολογικό πρόβλημα δυο κοινοτήτων, δεν υπάρχει λόγος να επιβαρύνεται από το τι κάνει μια ξένη χώρα! Αυτό το είπε ο Έρχιουρμαν στον Χριστοδουλίδη; Να του το πει σήμερα. Και μετά να καταγγείλει ότι δίνει ιδέες και τις απορρίπτει η ε/κ πλευρά.