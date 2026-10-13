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Τους δράστες τριών ληστειών που διαπράχθηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης (13/10) στη Λεμεσό αναζητούν οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού, οι οποίοι εξετάζουν κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης από τις περιοχές όπου σημειώθηκαν τα περιστατικά, στην προσπάθεια να εξασφαλίσουν στοιχεία που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό τους.

Πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι οι ανακριτές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι τρεις ληστείες να διαπράχθηκαν από τα ίδια πρόσωπα, καθώς τα περιστατικά παρουσιάζουν ομοιότητες ως προς τον τρόπο δράσης των εμπλεκομένων και τη χρήση μοτοσικλετών.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται και οι δύο ληστείες σε βάρος γυναικών που διακινούνταν πεζές, οι οποίες καταγγέλθηκαν πριν από τρεις ημέρες στην περιοχή της Αγίας Σοφίας. Δεν αποκλείεται, στο πλαίσιο των ερευνών, να εξεταστεί κατά πόσον υπάρχει σύνδεση μεταξύ και αυτών των υποθέσεων.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση περιστατικά, στόχος των δραστών έγιναν τρία πρόσωπα που διακινούνταν με ποδήλατα, με τους εμπλεκομένους να αρπάζουν πορτοφόλι και τσάντες που περιείχαν χρήματα, τραπεζικές κάρτες, προσωπικά έγγραφα και άλλα αντικείμενα.

Η πρώτη ληστεία καταγγέλθηκε από 23χρονο, ο οποίος ανέφερε ότι γύρω στις 3.30 τα ξημερώματα, ενώ διακινούνταν με το ποδήλατό του στην οδό Προμαχών Ελευθερίας, τον προσέγγισαν δύο πρόσωπα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού.

Ο συνεπιβάτης κατέβηκε από τη μοτοσικλέτα και απαίτησε να του παραδώσει το πορτοφόλι του. Υπό το κράτος φόβου, ο 23χρονος υπάκουσε, παραδίδοντάς του το πορτοφόλι, στο οποίο υπήρχαν χρήματα και τραπεζικές κάρτες.

Αμέσως μετά, ο δράστης τον έσπρωξε, επιβιβάστηκε ξανά στη μοτοσικλέτα και μαζί με τον συνεργό του εγκατέλειψαν τη σκηνή.

Άρπαξαν την τσάντα 20χρονης

Λίγο αργότερα, δεύτερη καταγγελία αφορούσε 20χρονη, η οποία την ίδια περίπου ώρα διακινούνταν με το ποδήλατό της στον ίδιο δρόμο, σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από το σημείο της πρώτης ληστείας.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, την προσέγγισαν έξι πρόσωπα που επέβαιναν σε τρεις μοτοσικλέτες μικρού κυβισμού. Οι εμπλεκόμενοι φορούσαν μαύρα ρούχα, κράνη και μαύρες κουκούλες, ενώ δύο από αυτούς κατέβηκαν από τις μοτοσικλέτες και της ζήτησαν χρήματα.

Όταν η νεαρή ανέφερε ότι δεν είχε χρήματα, της άρπαξαν την τσάντα, η οποία περιείχε χρηματικό ποσό και προσωπικά έγγραφα, και στη συνέχεια διέφυγαν από το σημείο.

Τραυματίστηκε 50χρονη κατά τη διάρκεια της ληστείας

Η τρίτη υπόθεση καταγγέλθηκε από 50χρονη, η οποία ανέφερε ότι γύρω στις 4.50 τα ξημερώματα, ενώ διακινούνταν με το ποδήλατό της στην οδό Νίκου Παττίχη, την προσέγγισαν τρία πρόσωπα που επέβαιναν σε δύο μοτοσικλέτες και είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με κουκούλες.

Ένας από τους δράστες τής άρπαξε την τσάντα, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει την ισορροπία της και να πέσει στο έδαφος. Από την πτώση τραυματίστηκε ελαφρά στο πρόσωπο και στα χέρια.

Οι δράστες διέφυγαν έχοντας στην κατοχή τους την τσάντα της, η οποία περιείχε χρήματα, κινητό τηλέφωνο και άλλα προσωπικά αντικείμενα.