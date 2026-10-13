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Τρεις ληστείες με θύματα ποδηλάτες σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης (13/10) στη Λεμεσό, με τους δράστες να κινούνται με μοτοσικλέτες και να αποσπούν χρήματα και προσωπικά αντικείμενα. Από τα περιστατικά τραυματίστηκε ελαφρά μία 50χρονη γυναίκα, η οποία έπεσε στο έδαφος όταν ένας από τους δράστες τράβηξε την τσάντα της.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο πρώτες ληστείες σημειώθηκαν γύρω στις 03:30 στην οδό Προμαχών Ελευθερίας, σε απόσταση μόλις 30 μέτρων μεταξύ τους, ενώ η τρίτη καταγγέλθηκε στην οδό Νίκου Παττίχη, γύρω στις 04:50.

Στην πρώτη περίπτωση, 23χρονος κατήγγειλε ότι, ενώ διακινείτο με το ποδήλατό του στην οδό Προμαχών Ελευθερίας, τον προσέγγισαν δύο πρόσωπα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού.

Ο συνεπιβάτης κατέβηκε από τη μοτοσικλέτα και απαίτησε από τον νεαρό να του παραδώσει το πορτοφόλι του. Ο 23χρονος, φοβούμενος για την ασφάλειά του, παρέδωσε το πορτοφόλι, το οποίο περιείχε χρηματικό ποσό και τραπεζικές κάρτες.

Στη συνέχεια, ο δράστης τον έσπρωξε, επιβιβάστηκε στη μοτοσικλέτα και διέφυγε μαζί με τον συνεργό του.

Την ίδια περίπου ώρα, 20χρονη που διακινείτο με το ποδήλατό της στον ίδιο δρόμο, σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από το σημείο της πρώτης ληστείας, προσεγγίστηκε από έξι πρόσωπα που επέβαιναν σε τρεις μοτοσικλέτες μικρού κυβισμού.

Οι έξι φορούσαν μαύρα ρούχα, κράνη και μαύρες κουκούλες.

Δύο από αυτούς κατέβηκαν από τις μοτοσικλέτες και ζήτησαν από την 20χρονη να τους παραδώσει τα χρήματά της. Όταν εκείνη απάντησε ότι δεν είχε χρήματα, της άρπαξαν την τσάντα, η οποία περιείχε χρηματικό ποσό και προσωπικά έγγραφα, και εγκατέλειψαν τη σκηνή.

Η τρίτη ληστεία σημειώθηκε γύρω στις 04:50 στην οδό Νίκου Παττίχη, με θύμα 50χρονη γυναίκα που διακινείτο επίσης με ποδήλατο.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, την προσέγγισαν τρία πρόσωπα που επέβαιναν σε δύο μοτοσικλέτες, έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους με κουκούλες.

Ένας από τους δράστες τράβηξε την τσάντα της, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί ελαφρά στο πρόσωπο και στα χέρια.

Οι δράστες απέσπασαν την τσάντα, η οποία περιείχε χρηματικό ποσό, κινητό τηλέφωνο και διάφορα προσωπικά αντικείμενα, και διέφυγαν.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις για τον εντοπισμό των δραστών των τριών ληστειών.