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Πτήση από τη Ρώμη προς την Αυστραλία ακυρώθηκε μετά τον εντοπισμό κοριών σε αεροσκάφος, έπειτα από καταγγελίες επιβατών ότι είχαν δεχθεί τσιμπήματα κατά τη διάρκεια προηγούμενου ταξιδιού διάρκειας σχεδόν 17 ωρών.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του BBC και της Sydney Morning Herald, το περιστατικό έγινε γνωστό μετά από πτήση από το Περθ προς τη Ρώμη την περασμένη Παρασκευή, όταν επιβάτες ανέφεραν ότι έντομα τους τσιμπούσαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Σε ορισμένους επιβάτες χορηγήθηκαν αντιισταμινικά για την αντιμετώπιση του κνησμού από τα τσιμπήματα, ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα διαθέσιμα αποθέματα εξαντλήθηκαν.

Καθηλώθηκε το αεροσκάφος για βαθύ καθαρισμό

Το Boeing 787 Dreamliner καθηλώθηκε στο έδαφος προκειμένου να υποβληθεί σε εκτεταμένο καθαρισμό, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί η επόμενη πτήση του, η οποία ήταν προγραμματισμένη για το περασμένο Σάββατο από τη Ρώμη προς το Περθ.

Εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας ζήτησε συγγνώμη από τους επιβάτες για την ακύρωση, αναφέροντας ότι η απόφαση επέτρεψε στους μηχανικούς και στις ομάδες συντήρησης να πραγματοποιήσουν βαθύ καθαρισμό του αεροσκάφους, μετά τον εντοπισμό προβλήματος σε μικρό αριθμό καθισμάτων της οικονομικής θέσης.

Για τους επιβάτες που επηρεάστηκαν εξασφαλίστηκε κατάλυμα, ενώ έγιναν νέες κρατήσεις σε εναλλακτικές πτήσεις εντός 48 ωρών από την αρχικά προγραμματισμένη αναχώρησή τους.

Δύσκολη η εξουδετέρωση των κοριών

Οι κοριοί είναι μικρά παρασιτικά έντομα που μπορούν να μεταφερθούν μέσω ρούχων, επίπλων και υφασμάτων. Τα τσιμπήματά τους προκαλούν συχνά έντονη φαγούρα, χωρίς συνήθως να συνδέονται με σοβαρότερα προβλήματα υγείας.

Η αντιμετώπισή τους, ωστόσο, μπορεί να είναι δύσκολη και δαπανηρή, καθώς απαιτεί σχολαστικό καθαρισμό και εφαρμογή υψηλών ή πολύ χαμηλών θερμοκρασιών σε υφάσματα και άλλα αντικείμενα.

Ανάλογα περιστατικά σε μέσα μεταφοράς

Η παρουσία κοριών σε μέσα μεταφοράς έχει προκαλέσει προβλήματα και στο παρελθόν. Λιγότερο από δύο εβδομάδες νωρίτερα, δρομολόγια τρένων στην Αγγλία ακυρώθηκαν όταν μηχανοδηγοί εντόπισαν κοριούς στις καμπίνες τους.

Ανάλογες καταγγελίες έχουν καταγραφεί κατά καιρούς και σε άλλες αεροπορικές πτήσεις, με επιβάτες να αναφέρουν τσιμπήματα κατά τη διάρκεια ταξιδιών και τις εταιρείες να προχωρούν σε καθαρισμούς και τεχνικούς ελέγχους των αεροσκαφών.