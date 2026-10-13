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Μπορεί ο τέως βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης,να μην κατάφερε να εκλεγεί στις βουλευτικές εκλογές του περασμένου Μαίου, ωστόσο, ενημερώνεται πλήρως για τις εξελίξεις της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών στην οποία ήταν μέλος στην προηγούμενη Βουλή.

Μάλιστα, μεταβαίνει και στο Κοινοβούλιο παρακολουθώντας τις συνεδρίες της Επιτροπής. Κατά την χθεσινή έναρξη της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027, τη συμβολή του κ. Τρυφωνίδη στην φορολογική μεταρρύθμιση αλλά και γενικότερα στο έργο της Επιτροπής Οικονομικών εξήρε η πρόεδρος της Επιτροπής και αναπληρώτρια πρόεδρος του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου. Μήπως, οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις προμηνύουν κάποια συνεργασία;

ΜΕΣ