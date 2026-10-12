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Περίπου έξι στις δέκα προγραμματισμένες πτήσεις στο διεθνές αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» του Ριάντ, στη Σαουδική Αραβία, αναμένεται να ακυρωθούν σήμερα, Δευτέρα, στον απόηχο των φονικών επιθέσεων των φιλοϊρανών Χούθι το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης αεροπορικών δεδομένων Cirium.

Η κατάσταση ήταν ακόμη πιο σοβαρή την Κυριακή, όταν ακυρώθηκε το 99,7% των προγραμματισμένων πτήσεων στο αεροδρόμιο της σαουδαραβικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τη Cirium, την οποία επικαλείται το Reuters.

Διαδοχικές φονικές επιθέσεις

Το αεροδρόμιο παρέμεινε κλειστό την Κυριακή, έπειτα από επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων 11.

Είχε προηγηθεί άλλη φονική επίθεση το Σάββατο, την ευθύνη για την οποία ανέλαβαν οι Χούθι. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, από την επίθεση σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν.

Βίντεο της πολύνεκρης έκρηξης στο αεροδρόμιο

Στο μεταξύ, βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης με τους 13 νεκρούς στο αεροδρόμιο του Ριάντ το Σάββατο έδωσαν στη δημοσιότητα οι τοπικές αρχές.

JUST IN: CCTV footage from inside King Khalid International Airport in Riyadh captures the catastrophic impact and explosion from the Houthi missile attack. pic.twitter.com/YsxFxVwIO3 October 12, 2026

WSJ: Οι Χούθι εξαντλούν τους πυραύλους αναχαίτισης της Σαουδικής Αραβίας

Η Σαουδική Αραβία ξεμένει από πυραύλους αναχαίτισης, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την αντιμετώπιση των επιθέσεων των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, όπως μετέδωσε η Wall Street Journal επικαλούμενη Σαουδάραβες αξιωματούχους.

Η κλιμάκωση των επιθέσεων κατά του Ριάντ —το οποίο απέχει τουλάχιστον 500 μίλια από τις περιοχές που ελέγχουν οι Χούθι στην Υεμένη— έχει μετατρέψει τμήματα της σαουδαραβικής πρωτεύουσας σε πεδίο μάχης.

naftemporiki.gr