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«Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη», προειδοποιούν οι Χούθι μετά το αιματοκύλισμα που προκάλεσαν το περασμένο Σαββατοκύριακο από τα χτυπήματα στο στο Διεθνές Αεροδρόμιο «King Khalid» στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Από τις πυραυλικές επιθέσης, συνολικά 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν.

Η κλιμάκωση σημειώνεται καθώς η Σαουδική Αραβία έχει ενισχύσει τη στρατιωτική εμπλοκή της στην Υεμένη, εξαπολύοντας επιθέσεις κατά των Χούθι και υποστηρίζοντας αντεπίθεση των κυβερνητικών δυνάμεων. Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε την κατάληψη στρατηγικής σημασίας περιοχής στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας από τους αντάρτες τον προηγούμενο μήνα.

Οι Χούθι υποστήριξαν ότι η Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε 124 αεροπορικές επιδρομές στην Υεμένη μέσα σε 24 ώρες. Σε δηλώσεις που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah, το υπουργείο Εξωτερικών της κυβέρνησης των Χούθι προειδοποίησε ότι, εάν το Ριάντ δεν σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και την παρέμβασή του στην Υεμένη, «τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο συμμετοχής στις σαουδαραβικές επιχειρήσεις κατά των Χούθι. Η σύγκρουση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του πολέμου με το Ιράν, τον οποίο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ τον Φεβρουάριο.

Την ίδια ώρα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι δήλωσε στον Σαουδάραβα ομόλογό του πως η Τεχεράνη είναι έτοιμη να συμβάλει στη διευκόλυνση του διαλόγου μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Υεμένης.

Oι σαουδαραβικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τα σχολεία στο Ριάντ θα λειτουργούν με εξ αποστάσεως εκπαίδευση από την Κυριακή έως την Πέμπτη.

ertnews.gr