Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Νέα προειδοποίηση προς αεροπορικές εταιρείες, εργαζόμενους σε αεροδρόμια και επιβάτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας απηύθυναν σήμερα οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Επαναλαμβάνοντας τις προηγούμενες προειδοποιήσεις τους, οι Χούθι κάλεσαν τους εμπλεκόμενους να αντιμετωπίσουν με τη δέουσα σοβαρότητα το μήνυμά τους, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι το σαουδαραβικό βασίλειο «φέρει ευθύνη για αποτυχημένες αναχαιτίσεις».

Η ανακοίνωση αυτή των ανταρτών Χούθι, που πρόσκεινται στο Ιράν, γίνεται μία ημέρα ύστερα από πολύνεκρη επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ που στοίχισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε σήμερα την επίθεση κατά του αεροδρομίου του Ριάντ «επικίνδυνη κλιμάκωση» και δήλωσε ότι η οργάνωση αυτή που υποστηρίζεται από το Ιράν πρέπει να σταματήσει τα πλήγματά της κατά μη στρατιωτικών στόχων.

«Οι επιθέσεις αυτές που διεξάγονται από συμπληρωματικές ομάδες του Ιράν οδηγούν την περιοχή σε ένα κύκλο βίας. Αυτές αποσταθεροποιούν υποδομές που είναι βασικές στις παγκόσμιες μεταφορές και στον ενεργειακό εφοδιασμό, προκαλώντας κύματα σοκ σε όλον τον κόσμο. Οι πολύνεκρες αυτές επιθέσεις κατά αμάχων πρέπει να σταματήσουν αμέσως», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την «αλληλεγγύη της στη Σαουδική Αραβία».

A Saudi military spokesman announced an impact in the vicinity of King Fahd International Airport in Dammam, eastern Saudi Arabia.



Meanwhile, officials told The New York Times that at least 12 people were killed and 50 injured in today's Houthi attack on the airport in Riyadh. pic.twitter.com/OXtPnoZRGn — Eli Afriat 🇮🇱 (@EliAfriatISR) October 10, 2026

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ «καταδίκασε σθεναρά» την πολύνεκρη επίθεση κατά του αεροδρομίου του Ριάντ που αποδόθηκε στους Χούθι, λέγοντας ότι συνιστά «τρομοκρατική ενέργεια κατά της Σαουδικής Αραβίας και της πολιτικής αεροπορίας».

«Η σκέψη μας είναι με τα θύματα και απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους συγγενείς τους. Εξέφρασα επίσης τα αισθήματα αυτά στον ομόλογό μου Φάισαλ Μπιν Φάρχαν Αλ Σαούντ», πρόσθεσε σε ανάρτησή του σήμερα στο X.

Την επίθεση καταδίκασε επίσης σήμερα ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Γουές Στρίτινγκ, χαρακτηρίζοντάς την «επικίνδυνη κλιμάκωση» και «απεχθή ενέργεια».

«Αυτό που διαπιστώσαμε στη διάρκεια της νύχτας συνιστά επικίνδυνη κλιμάκωση και, φοβάμαι, εντάσσεται σε μια ολοένα και πιο έντονη τάση των Χούθι να βάζουν στο στόχαστρο μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Είναι μια απολύτως απεχθής ενέργεια», δήλωσε στο Sky News.

Η κυβέρνηση του Ιράκ καταδίκασε επίσης σήμερα την πολυαίμακτη επίθεση που αποδόθηκε στους Χούθι, προειδοποιώντας ότι θέτει σε κίνδυνο «την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα».

«Το Ιράκ απευθύνει έκκληση για πλήρη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, για να γλιτώσουν οι άμαχοι και οι λαοί αδελφών χωρών τις συνέπειες και τις επιπτώσεις, και για να υπάρξουν εγγυήσεις ότι οι μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις προστατεύονται», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ιρακινής κυβέρνησης Σάμπαχ αλ Νούμαν.

Νωρίτερα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες είχε δηλώσει «σοκαρισμένος» μετά την επίθεση, την οποία «καταδίκασε σθεναρά», θυμίζοντας πως ενέργειες εναντίον «πολιτών ή πολιτικών υποδομών παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο».

protothema.gr