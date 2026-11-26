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Μπροστά σε ένα άσχημο θέαμα βρέθηκαν πολίτες σε απόμερο σημείο της θαλάσσιας περιοχής Κόλπου των Κοραλλίων, όταν περνούσαν από την περιοχή, με μια μεγάλη αγελάδα να κείτεται νεκρή στην ακτή. Ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, ενώ σήμερα ενημέρωση για το συμβάν έλαβε και ο Δήμος Ακάμα, συνεργεία του οποίου άρχισαν ήδη τις προσπάθειες για την απομάκρυνση του νεκρού ζώου από την θαλάσσια περιοχή και την μεταφορά του σε ειδικό χώρο για την ταφή του βάσει του υγειονομικού πρωτοκόλλου.

Παράλληλα με την απομάκρυνση του κουφαριού, που γίνεται με δυσκολίες λόγω του απόμερου σημείου στο οποίο εκβράσθηκε και του μεγάλου όγκου του, σε εξέλιξη είναι και οι έρευνες της Αστυνομίας και των κτηνιατρικών υπηρεσιών για το πώς το νεκρό ζώο κατέληξε στην ακτή. Εκτιμάται ότι πιθανότερο σενάριο είναι το ζώο να ρίχθηκε στη θάλασσα από διερχόμενο πλοίο μεταφοράς ζώων, όταν αυτό πέθανε κατά την μεταφορά και ενώ γινόταν η διέλευση του πλοίου ανοικτά των ακτών της περιοχής Πέγιας-Ακάμα.

Η διαδικασία της μετακίνησης του νεκρού ζώου αντιμετωπίζεται κατά προτεραιότητα δεδομένου ότι ο Κόλπος των Κοραλλίων ακόμη και την χειμερινή περίοδο προσελκύει πολλούς επισκέπτες, είτε για χειμερινό κολύμπι, είτε για άθληση στους πεζοδρόμους της περιοχής ή απλώς για αγνάντεμα στο μοναδικής καλλονής τοπίο και συνεπώς το θέαμα της αγελάδας προκαλεί άσχημες εντυπώσεις όσο παραμένει στην ακτή.

Προκειμένου η απομάκρυνση να γίνει όσο το δυνατό ταχύτερα, η δημοτική αρχή, σύμφωνα με λειτουργούς της, προσανατολίζεται στην χρήση βάρκας για την πρόσδεση του νεκρού ζώου και την από θαλάσσης μεταφορά του σε πιο βατό σημείο ώστε να φορτωθεί σε όχημα για την μεταφορά του σε χώρο ταφής.