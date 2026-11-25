Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Νεκρή σε κατοικία στην Πάφο εντοπίστηκε 39χρονη γυναίκα, η οποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την 39χρονη, η οποία φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, εντόπισε νεκρή η κόρη της ηλικιωμένης γυναίκας, τη φροντίδα της οποίας είχε αναλάβει η οικιακή βοηθός.

Η Αστυνομία διεξάγει εξετάσεις για τη διακρίβωση των συνθηκών υπό τις οποίες επήλθε ο θάνατος της 39χρονης. Τα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να διαφανούν από τη νεκροτομή επί της σορού της, η οποία προγραμματίζεται να διενεργηθεί αύριο.